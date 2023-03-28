侯友宜总统路上的12道障碍

来源：美丽岛电子报

作者：陈国祥

侯友宜获国民党征召参选总统几乎已成定局，他的民意支持度最近转弱，但仍有民调显示他有一搏实力，只是总统路上障碍不少，必须发挥超人的才智一一排除，并且获得非绿阵营齐心协力支持，否则下架民进党的难度很大。

目前横梗眼前的可能性障碍至少有12道：

1、征召不顺畅：征召须以民调结果为依据，并且需与相关人士协调，获得大体共识，才能顺畅完成。过程中侯友宜必须保持被动立场，而且必须排除干扰力量，不容党内有心人士刻意散播不利于他的攻讦言论，甚至制造假民调混淆视听，否则征召他的公信力与号召力将受伤害。

2、蓝营不齐心：蓝营虽然尚无更佳替代人选，但质疑其忠诚性与战斗力者所在多有，尤其是一些深蓝人士对他接受度很低，他们拥有很强的话语权，过程中产生的破坏力将很可观，侯友宜形象势必受到伤害。

3、非绿不整合：目前的资源占有比重朝大野小，非绿阵营即使团结一致也居下风，何况郭台铭仍未打退堂鼓，柯文哲猛戾擂战鼓，他们只要有一人上阵，非绿阵营无法完成整合，就将导致选票分化，绿营胜选将有厚望。

4、中央不协调：侯跟国民党的关系若即若离，跟党中央也有距离，未来的辅选团队如何与党中央紧密配合，一体运行，发挥整合性战力，确实不容易。无论文宣、组织、立委提名以至于党的所作所为，竞选总部与党部都需高度协同一致，否则必然各行其是而削弱战力。

5、转型不成功：侯过去的历练范围主要在于警政与地方首长，有其局限性，在台湾民众心目中的正面形象为可信赖的好人与可成事的能人，距离优质的领导人仍有一段差距，相对于赖清德，除了地方首长之外，曾为立法委员、行政院长、副总统、执政党主席，他的历练差距不算小。

6、政见不圆熟：侯过去的主政范围鲜少涉及全台性事务，对台湾重大政策也鲜少论及，民众对其外交、两岸、财经、能源、社福、文教等重大事务的政策与主张所知有限，信心不足，如何对各方面政事问题建构系统性政策主张，并且广泛获取民众认同，并且确信他对台湾大政方针确实了如指掌，也是当务之急。

7、副手不加分：侯要赢得民众对其政事主导力的信心犹有不足，故需副总统候选人补强，如能得台大前校长管中闵这种优质的知识蓝辅佐，则可如虎添翼；卢秀燕是强棒，但有“落跑双人组”的疑虑；柯志恩知识性与本土性兼备，也是不错副手人选。若能找到让人眼睛为之一亮的俊彦，则可补足弱点，强化民众信心。

8、美国不祝福：美国是台湾安全的最重要协力者，是否获得美国祝福是民众评判总统候选人是否适任的重要评判标准。民进党亲美抗陆路线走到底，从蔡英文换到赖清德都问题不大，国民党和侯友宜就比不上了，在美国的信赖度与支持度上即使不能迎头赶上，至少要让民众对于美国是否祝福没有疑虑。

9、青年不认同：国民党的老迈形象不获青年喜爱，民进党几乎囊括多数年轻选票，柯文哲也有众多青年粉丝。侯友宜的条件与作风比较传统，对年轻人吸引力有限，必须重塑形象，让形象年轻化。

10、中间不买帐：国民党的基本盘已不如民进党大，对侯友宜的支持热情也不如民进党支持者，所以必须在中间立场选民群体中寻求更多支持。如果中间选民对他冷漠无感，或者抢不过赖清德、柯文哲，则很难靠基本盘获胜。

11、蓝营不力挺：侯友宜不算国民党正统政治人物，在一些深蓝人士眼中甚至有“蓝皮绿骨”疑虑，至今知识蓝、铁杆蓝对他犹未衷心支持，如果不能激发他们的热情，拉高他们的感染力与投票率，则难以垫高支持数。

12、换党不期待：民进党执政近七年评价不一，但两岸关系恶化到如此兵凶战危边缘程度，则难辞其咎，而民众对战争的恐惧确已升高，以及对民进党抗陆路线究竟将招引战争还是捍卫台湾安全，也出现了普遍疑虑。这样的安全疑惧及对民进党执政绩效的负面评价，是否已经大到期待换党执政的程度，则不太确定。如果不能唤起多数民众换党做做看的心理，则不易取而代之，侯友宜的挑战随而将功败垂成。

民进党虽然地方公职选举惨败，但中央层次的选举仍有优势，又有一个准备已久的候选人站上投手丘，他的形象与实力均十分可观。就目前态势而言，侯友宜显然尚未取得优势，所面对的障碍也比较多且难。他必须快速提升高度，扩大格局，组织强大团队，并且获得党组织有力的支援，才有可能厚植实力与战力，获取强大动能，从而达成几乎不可能的任务。