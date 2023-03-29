面临分拆压力如何释放潜在价值？阿里巴巴提供范例

来源：彭博社

作者：Drew Singer、Yiqin Shen

阿里巴巴集团设立六大业务集团的计划推动其股价周二飙升，为分拆压力日增的全球科技巨头提供了一种潜在范例。

阿里巴巴宣布组织变革计划之后，其美国存托凭证(ADR)周二收涨14%，创2022年6月以来最大单日涨幅。根据计划，在阿里巴巴集团之下，将设立六大业务集团和多家业务公司，具备条件的可独立融资上市。

继中国对科技巨头进行为期数年的整顿之后，阿里此举似乎旨在让中国的监管机构安心，而且可能为同类公司提供范本。

“从提高对其他公司的预期角度看，这是一个改变游戏规则的事件，”GW&K Investment Management投资组合经理Tom Masi表示，“如果这与政府希望他们走的方向一致，并且股东做出积极响应，那么其他公司可能会效法。”

Masi表示，腾讯控股可能是最明显的候选者，因为它有太多可以独立的实体。腾讯周二在美国上涨8%。网络零售商京东涨4.5%，涵盖网络搜索到自动驾驶等各类业务的百度涨4.7%。

摩根士丹利分析师Gary Yu周二在报告中表示，市场对阿里巴巴策略的热情值得注意，因为跟该公司各项业务估值加总相比，该公司一直处于深度折价。

“整体市盈率实际上意味着阿里巴巴的主要并表子公司以及某些私募和上市股权投资的价值为零，”他写道。

虽然ADR的交易价格在98美元左右，但摩根士丹利认为，随着市场开始理解其业务部门的价值，潜在上行空间很大。其他卖方分析师也深受该策略鼓舞。

降低垄断

彭博行业研究分析师Marvin Chen表示，该计划符合中国旨在弱化科技巨头垄断性质的政策。

“虽然中国科技公司的分拆并不少见，但此举似乎更具包容性，核心业务也包含在内，可能成为该行业未来的蓝图，”他说。

这一策略可能会对其竞争对手构成风险。彭博行业研究分析师Catherine Lim周二在报告中写道，随着投资者转向新成立的独立子公司，美团、京东、拼多多和Sea Ltd.等这些在本地消费者服务和电子商务行业更专注的公司可能会发现投资者对其股票的需求下降。

此外，研究公司The Edge Consulting Group创始人Jim Osman表示，Meta Platforms Inc.和亚马逊等美国科技巨头因隐私问题而分拆的时机可能已成熟，而且因股价远低于历史高点，分拆将释放价值。

Osman表示，如果亚马逊将其云和订阅服务部门分开，其价值可能会比当前股价高出70%。他说，Meta的WhatsApp和Instagram业务也未获得恰当的估值。