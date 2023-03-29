来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

东非狒狒的自由之路被一颗子弹终结。它名列保育动物，没想到竟死于埋伏猎人之手，却不知是谁下令。法律如无物，这是台湾的日常。狒狒不知从何而来，也死得不明不白；更可悲的是，狒狒死后还有许多人见猎心喜。

台湾号称法治之地，外劳黑工屡见不鲜，走私动物更是猖獗。全民关注狒狒行踪及由来，唯独主管的农委会视若无睹。讽刺的是，杀狒猎人的车上还挂着农委会新竹林管处“执行公务中”的牌子。看似合法，但无人承认下令格杀；狒狒死因和身世一般迷离，正是“有政府没真相”的写照。

狒狒逛大街引发全民关注，官员忙着宣传危险，却无人关心动物生命权。狒狒落网后，桃园农业局官员急着摆拍要向女儿炫耀，犹如警政高官争与枪击要犯合照，却没看到狒狒中枪垂死。当年三一九枪击案留下一团谜雾，今年的狒狒三二七枪击案，谜团并不更少。

桃园市府一味围捕，忽略野生动物的保育，毕竟理亏。但绿营民代和侧翼围剿张善政，批他利用垂死狒狒拼政绩；说穿了，也难掩自己吃冤死狒狒“血馒头”的难看吃相。政客利用狒狒相煎，难抑“见猎心喜”之情，谁来怜惜狒狒？

狒狒之死，让人想起前年被安乐死的百余只走私猫。蔡政府承诺加强动保措施，终被吹散在风中，荒谬岛荒谬事再重演。