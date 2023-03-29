马英九访陆帮赖清德助选？

来源：联合新闻网

作者：杨颖超

目前对于前总统马英九以祭祖名义访问中国大陆的评论，可大致分为两种壁垒分明立场。支持两岸和平发展的力量，对马出访赞不绝口，几乎没有不同声音；而希望在紧绷两岸关系里火中取栗者，则见猎心喜，各式红帽与丧权辱国暗示齐飞，也几乎没有好言好语。

然而，从马过去行事风格，与现在的一些蛛丝马迹来做稍微长期地判断，称赞他降低两岸紧张、维护和平有功，甚至期待对2024蓝营选情有正面影响者，可能该批评他，而担心马此行减损蔡英文访美风采者，或许反该庆幸他无意间帮了赖清德选情。因为马此行，应可为台湾带来短暂的和平气氛，却让台人误以为战争远离，这有助于营造民进党执政的稳定形象，却恐无助于尚未出现的蓝营候选人。

首先是马过去的行事风格，包括自为决策、谨小慎微，把自身追求放在首位。前者不单是马个人问题，毕竟有民选总统以来，大陆政策仍是总统特权。只问题在民进党是以国际政治的现实主义逻辑来处理中国事务，其策略说理能得到普罗大众的脑补理解，而蓝营的大陆政策还包含有难以说白的文化认同与内部算计。

马当权时如果在教育上用心发展中国研究，倒还好说，结果却顺从去中化教育，使人民对中国概念失去兴趣，无法参透蓝营深意。这导致了马引以为傲的八年任期号称两岸紧密交流，但蔡上台后，就能轻易逆转交流方向，社会主流意见未出太多杂音，可以反推过去热络景象，基础并不厚实。

如果马注意到这个现象，规划前能让国民党适度参与，双方还有分进合击可能。但从赴陆名单与媒体曝光朱主席知道时间，看来并非如此。所以马此行与国民党的政治议程无关，甚至有亲信在马出发前对党务指点江山。

其次，马的谨小慎微，使他不去北京。从过去国共交流经验看来，此使他与习二会的几率大减。外界甚至可以推知，他既然在行程安排上能让中共总书记都不一定要见，那其他恐怕也不一定能见到每省市的一把手。所以他此次出访，比之2005年连胡会如何？当年达成的五项愿景还写入了国民党政策纲领，马的历史意义与高度如何体现，让人好奇。

由于马对台湾民意与蓝红两党的疏离，此行设计的许多苦心，或许是用于对大陆人民，但对台人有什么影响力？应该是关心两岸和平发展者的看点之一。

相对于此，最近的民调风向，却似乎能看出马出访对赖清德的助益。过去佩洛西访台引发的军事压力，曾经让台人感受到战争将临的气氛。这使得蓝营在九合一选举大胜、赖清德也改口和平保台，以及民进党政府吹起两岸和解春风。蓝营要乘胜追击，将会继续坚持明年选举将是和平与战争的选择。

然而，随着两岸气氛改变，台人又开始遗忘导弹穿过台湾上空的感觉。明明民进党内政外交多出问题，治安能源经济七缺八涨等问题接续爆发，但神奇的是，不论是党或候选人的民调还是赢过潜在竞争对手。这似乎暗示人民不觉得选上赖可能导致两岸战争。

马就在此时机出访。由于总统大选即将进入白热化，北京应会趁此前空档展现其两手策略。本来在蔡访美时，台人只能见到硬的一手，但马的适时出现，不知是否会进一步让台人降低了对台海兵凶战危的担忧。这也应该是外界该关心的部分。

综合言之，外界最需要关注地，是马此行对台湾民意的影响力。支持两岸和平发展的力量，应该都希望马此行能有所展现，然而，从历史经验观之，实在没有乐观的本钱。

作者是铭传大学副教授