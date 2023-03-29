低价团乱象故态复萌 港旅游业莫再“重量轻质”

来源：明报

明报社评

香港疫后复常，旅游业重现生机，但疫前屡惹诟病的乱象也故态复萌。土瓜湾及红磡一带，天天都有大批中国大陆团团友排长龙，等候进入指定食肆进膳，安排不周影响团友旅游体验，对香港留下不好印象；街头挤满人群，处处水泄不通，影响区内居民，长此下去，必惹怨怼。特区政府和旅监局强调会理顺安排，分流团友，然而香港弹丸之地，接待旅客容量有限，有关问题实非加强管理就能解决。低价旅行团虽说是有求必有供，但疫前经验已说明，依赖低价团赚快钱的模式，在香港不可持续。旅游业升级转型，不能只靠市场无形之手，政府必须扮演更大角色，若当局认定不能干预，旅游业“重量轻质”情况，难望有显著改变。

复常瓶颈要理顺

“以量取胜”难持续

疫前香港旅游业表面风光，实际百病丛生，旅游卖点缺乏新意，过度侧重购物，行业生态扭曲，零团费、强迫购物等乱象，不断透支香港旅游声誉；重量轻质的盈利模式，带来大量客流，影响地区居民生活，惹来本地人憎厌。旅游业要“长做长有”，必须改革积弊，卖点要推陈出新，更要争取本地人支持，惟疫后复常刚刚开始，低价团迫爆旧区的场面，又再一次映入公众眼帘。

疫前大陆低价团定点购物及用餐，本来便集中在土瓜湾及红磡一带。随着低价团“复常”，人山人海、交通挤塞情况亦复现。午膳期间，百计团友在指定食肆外排长龙，虽然有关方面已架设围栏，安排团友排队，但始终占去行人道不少空间，居民出入不便；对团友而言，长时间呆站街头“等开饭”，当然也不是好的旅游体验。媒体发现有团友在街头吃两??饭，旅监局跟进后，强调当时有年长旅客等候期间太饿，导游才决定买外卖“救急”，然而香港作为国际旅游城市，只能提供这么差的服务，怎么说都有损形象。

根据业界说法，以往红磡及土瓜湾有5至7间食肆提供团餐，但疫下团客“清零”，多间店铺相继结业，现在只得两间营业，接待力明显不足，导致团友排长龙候餐，意即这是旅游业复常初期的瓶颈问题，假以时日，供应追上了，情况便可改善。政府看法也大致相似，认为这是技术问题，复常初期运力有待改善，各方管理做得更好，民生影响可望减少。对于以往低价团强迫购物等乱象，旅监局强调对有关问题零容忍，新规管制度去年9月已实施，必定严厉执法，但局方定期巡查未发现有违规行为，亦无收到投诉。

旅监局与业界开会，提出透过分流游客用膳时间、车上等候进膳避免聚集街头等建议，业界则希望在尖东等地加开团餐餐厅、规定旅行团用膳要预约，以及探讨与船公司合作，安排船上用膳等。管理安排有不足之处，当然应该尽量理顺，上述做法对于应付眼前瓶颈，以及减轻土瓜湾一带社区的压力，理论上有一些帮助，惟正如当局和业界所言，现在复常只是刚刚起步，来港旅行团数目，未来一样可以增加，倘若需求持续扩大，供应恐怕还是要不断追落后；业界和区议员建议将团客分流到油尖旺，对土瓜湾居民当然是好消息，惟这不过是将问题转嫁其他地区，当地居民届时又会有怨言。比起头痛医头、脚痛医脚，当局和业界必须直面问题真正核心，即香港不能继续走“以量取胜”赚快钱的旅业发展模式。

借鉴外地应对经验

多与大陆部门商量

大陆发展迅速，中产人口按不同估算方法，有指1亿多，有指近4亿，当中不少人都会定期出外旅游；即使物质条件差一些的三四线城市及乡镇居民，一样有旅游需求，大陆近年便强调要发展高质量旅游。无论富与贫都可以旅游，接待旅客也不应该看身份讲贵贱，这是基本原则，可是香港地小人多，容量有限，疫前大陆低价团成行成市，数量之多，实在吃不消，而低价团重量轻质的模式亦不健康，容易衍生很多流弊，不应助长。市场规律下，低价团有求自然有供，业界也总有舍难取易的倾向，这正是升级转型的最大阻力，然而本港旅游业疫后重生，不应该再走老路。当市场无形之手无法有效促进社会长远利益，政府就应该强力介入。

2019年，大陆出境旅游人次高达1.55亿，成为很多地方旅游业收入重要来源，不过低价团问题似乎又是必然伴随而来的副产品，由韩国、台湾、香港到泰国等，莫不如此。韩国当局7年前提出所谓“三振出局”淘汰制，打击低价团违规乱象；在台湾，业界10年前便有“最低团费”规定，只是部分旅行社并不自律，继续拼命低价抢客，甚至试过因为忽略安全，引致严重人命事故。特区政府应积极借鉴其他地方做法，取长舍短，另外亦应主动跟大陆旅游部门及粤深当局商讨，加强规管低价团。

近年愈来愈多国家及城市引入游客税、入境税一类措施，近的有泰国，远的有西班牙巴塞罗那、意大利威尼斯等，措施作用之一，其实也是希望减少来自周边地区的旅客，又或将相关税收，用于受大量游客涌入影响的社区，作为某种补偿。这些做法同样值得参考。当然，特区政府可能担心，加强规管又或以税务政策遏抑低价团需求，会妨碍旅游业疫后复苏，然而重蹈疫前覆辙，再度给香港与大陆矛盾添柴加薪，也不见得符合香港利益。