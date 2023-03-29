韩美专家忧朝鲜已掌握核攻击能力

来源：明报



朝鲜官方朝中社和《劳动新闻》周二（28日）报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩周一视察朝鲜核武研究所并作指导，包括提出要加大武器级核原料生产、加快生产强力核武和将核弹头装上弹道导弹。有专家分析认为，官媒公开的照片疑似首次显示朝鲜已经突破核弹头微型化樽颈，甚至可安装在不同导弹上，显示朝鲜可能已经正式拥有核攻击能力，情况令人忧虑。

报道称，朝鲜核武研究所周一向到场视察的金正恩报告了近几年从“质”和“量”两方面，强化朝鲜核武装力量的工作进展和生产现状相关汇报，又仔细了解核武的运用、技术规格、新战术核武的运作和核弹头的可换性等。金正恩高度赞扬研究所强化国家核武力量的努力之余，指出核武研究所和原子能部门应该扩大武器级核物质生产，并加快生产强而有力的核武。他又强调只有拥有强大的核武进攻力量，敌人才会感到害怕，从而不会对国家主权、制度作挑衅。

金正恩促武器级核原料增产



朝中社和《劳动新闻》的报道包括一批照片，显示金正恩检视相信是微型化核弹头“火山-31”（Hwasan-31）的情况，在他身旁有最少10枚红绿色核弹头，另外还有一枚“箭矢-2”（Hwasal-2）战略巡航导弹等。其背后墙上挂上的图片则显示，“火山-31”可以安装在不同的导弹上。专家凭此相信，朝鲜在核弹头微型化上已取得长足发展，足以在洲际导弹等载具之上装配核弹头，是建立核武震慑力的里程碑。

美国明德大学蒙特雷国际研究学院教授赫伯特（George William Herbert）表示，照片显示“在体积上明显比之前朝鲜的核武改善，可能在设计上也先进了”。韩国智库首尔峨山政策研究院导弹专家、军事科学博士梁旭（Yang Uk）表示，金正恩是要向美韩显示，朝鲜核弹头已在大规模生产和能够在最少8种导弹上安装。韩国首尔大学核能工程系教授徐钧烈（Kune Y. Suh）说：“它在较小的地方内安装了更强（的弹头）……这令人忧虑。”

推断可装于最少8种导弹



不过，专门报道朝鲜消息的网站NK News强调，朝鲜官媒的报道没有展示或形容核弹头的技术规格，难以确认朝鲜是否真的已拥有微型化核弹头。梁旭则说，从现场所见的核弹头，相信小得可以放进短程导弹，但其威力或重量是否够轻仍是未知之数。

韩学者料第七次核试“标记核武大国”



韩国世宗研究所朝鲜研究中心主任郑成长（Cheong Seong Chang）称，朝鲜用这些战术核弹头作为第7次核试的可能性已增加。梨花女子大学国际关系教授朴元坤称，经过这一轮导弹测试后，预计朝鲜会以第7次核试作为它正式成为核武大国的标记，并开始与美国展开谈判。

朝鲜近日频密测试核武载具。朝中社周二另一篇报道称，承担中部前线重要火力打击任务的导弹部队周一利用两枚地对地战术弹道导弹实行了以空中核爆打击方式的示范。《劳动新闻》周二亦报道朝鲜上周六至本周一测试了可载核无人潜艇“海啸-1”（Haeil-1），称可以每次在水底运作41小时27分，航行距离达600公里。韩国军方周一发表声明指朝鲜夸大其无人潜艇系统，相信其研发只在基础阶段。