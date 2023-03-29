来源：中时电子报

主笔室快评

近期两件事，让原本是主导中东地缘政治游戏的美国，隐然已有成局外人的迹象。

沙特阿拉伯的电视台指出沙国有意与叙利亚恢复外交关系，因为两国在叙利亚内战爆发、西方联合阿拉伯国家抵制与封锁叙利亚后，即中断往来，但现在正讨论恢复关系、重开双边大使馆。

而居中斡旋协调的是俄罗斯。3月上旬，沙国才与其在中东的死对头伊朗恢复外交关系，从中斡旋协调的是中国。在这两件重大且影响中东局势与地缘政治的事件中，美国成为局外人；即使不算是“被边缘化”，但美国在中东势力的消退与弱化非常明确。

美国一直是中东地缘政治的主控方，沙国与以色列则是其最重要的代理人。但这个主控情势显然生变，俄罗斯固然是原本中东局势的玩家之一，中国大陆则是新加入的势力，除了与伊朗长期维持密切关系外，与沙国的关系也越走越近。

会造成此趋势的原因有几个，基本因素当然是中国大陆整体实力崛起，早就取代美国成为中东各国的最大贸易伙伴与原油购买者，而美国则因页岩油使美国成为全球最大产油国，对中东原油的依赖大减。再者，在美国从伊拉克、阿富汗撤退，宣称要“把注意力集中在中国”之后，中东对美国的信任度大打折扣。此外，美沙之间因沙国王储的“夺魂锯”事件生嫌隙，也是因素之一。

在美国渐成中东局外人之时，美国副总统哈里斯也正抵达非洲访问，为的正是与中国争夺非洲。在忽略南方世界数十年后，美国想“赢得非洲”恐非易事。这些事件都显示全球地缘政治的变化，美国独霸的“单极时代”可能不再了。