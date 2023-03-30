重组消息一出股价迅即飙升 阿里巴巴为中国科技巨头树立典范

来源：彭博社

作者：Jane Zhang、Zheping Huang、Henry Ren

阿里巴巴集团控股有限公司这次“组织变革”，可能为中国高科技行业的再造提供一个范本：一方面，它满足了中国政府拆解科技巨头的目标，另一方面，又释放了压抑已久的股东价值。

这家中国电商巨头周二宣布，计划把其规模2,200亿美元的业务划分为6个主要业务集团，各个集团可以独立进行融资和首次公开募股(IPO)。这是阿里巴巴历史上最大的一次结构重组，借以达到让许多同行棘手的两大目标，既安抚政府对科技巨头的猜忌，又安抚因连年监管整顿而备受摧残的投资者。

阿里巴巴在纽约交易的股票收盘飙升逾14%，市值增加约320亿美元。腾讯控股等同行股价也大涨，市场预期其他公司也可能效法采取类似行动。周三在香港市场，阿里巴巴一度飙升15%。

中国的大型科技公司采取控股公司管理模式的还比较少见。阿里巴巴传统上倾向于把大部分业务置于一堂，从超级市场到数据中心，都在阿里巴巴这杆大旗之下运营。这次重组意味着放弃这种模式。中国政府一直批评网络平台的影响力，担心市场和数据把持在少数科技公司手中，会抑制创新和公平竞争。多年来，阿里巴巴和腾讯投资了数百家初创企业，从消费互联，到叫车服务及杂货配送，往往在各个领域成为翘楚，影响巨大。

“对于北京来说，它解决了对互联网巨头滥用垄断权力的担忧，”Evercore ISI分析师Neo Wang和Gin Wang写道。“这种分拆也可能成为阿里巴巴同行的一个模板，但我们预计不会很快就有类似行动。”

不知道是不是巧合，阿里巴巴的亿万富豪创办人马云寓居国外一年多之后，近期回到国内。这个时机促使人们猜测，政府终于放开了这家知名公司的手脚，进而可以加大力度释放私营部门其他领域的生产力，为疫情过后的经济复苏添砖加瓦。

这也发出强烈信号，表明阿里巴巴已经准备好直面投资者和公开市场。过去几年，中国政府对互联网行业进行治理整顿，阿里巴巴的市值蒸发逾5,000亿美元。重组将给其电子商务、媒体、云服务等主要业务部门远大于过去的自主权，为将来的分拆和公开上市打下基础。

Evercore分析师写道，北京没有打破阿里巴巴的任何业务线，这意味着阿里巴巴的子子孙孙仍然在各自领域保持着市场份额，包括在线零售领域的垄断地位。

股东价值

银行家和投资者称赞阿里巴巴的举措。公司分拆通常会给股东创造价值，因为公司会把注意力集中到从母公司剥离出来最赚钱业务上，或者甩掉亏损的部门来改善公司的处境。Bernstein的Robin Robin等分析师称，阿里巴巴各个业务部门的价值之和，可能远远超过公司作为一个整体。他们估计，据部门分析结果加总，阿里巴巴的股价可能高达164美元，而公告前收盘价仅为86.12美元。

“阿里巴巴告诉市场，它心有不足，”Federated Hermes的日本外亚洲首席投资组合经理Jonathan Pines说。“股价上涨的原因，既是因为确实有价值，也同样是因为该公司发出信号，希望其价值得到认可——这与股东一条线。”

阿里巴巴在剥离业务方面有成功先例。2010年剥离了支付宝，这在当时不受欢迎，但最终铸就了金融科技巨头蚂蚁集团。

Edmond de Rothschild Asset Managemen基金经理Xiadong Bao表示，政策面暖风将继续吹拂，马云回国消息及阿里巴巴结构重组消息，这些变化将使市场认识到中国重新聚焦于经济增长。