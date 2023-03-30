猎杀狒狒：混乱的指挥与对生命漠然

来源：台湾《联合报》

联合报社论

一只东非狒狒，不知从何而来，也不知因何而死。濒死前，白目官员轮番合照，炫耀功绩；在舆论挞伐下，一夜后，变成官员一字排开，对狒狒遗体鞠躬、默哀，要它一路好走。自以为“立功”的猎人，其实是夺命杀手，却说不出是听了谁的指令开枪。前倨后恭的转变，揭露台湾仍是保育荒漠，指挥体系紊乱，主责官员毫无专业，对生命始终漠然。

在台湾大街游走十多天的异国狒狒，从未伤过任何人；但政府的猎捕行动，却以令人错愕的夺命枪杀作收。十几公斤的狒狒，不过是一只普通家犬大小，连日来却被渲染成凶猛野兽。官员则大张旗鼓成立“抓狒战情室”，将追捕英姿昭告天下，却不管狒狒死活，这才是民众深感愤怒的主因。直到群情激愤，桃园市长张善政才接受官员辞职，并强调“善待动物、尊重生命，必须是我们追求的价值”，却已难弥补遗憾。

整个猎捕作业的指挥系统，混乱脱序到难以想像。依地域管辖区分，表面上负责指挥的是桃园市农业局；实际上，新竹县农业局也接获通知待命，而疑与狒狒逃脱有关的六福村动物园也派人参加。更意外的是，还有“第四组人”，是专门从事外来种埃及圣鹮移除工作的“猎人”；正是这名未经合法授权的猎人，以实弹夺走狒狒的性命。

试想，四组互不隶属人马群聚现场，彼此甚至不知道对方的存在，也不知道对方的行动目的；如此一群乌合之众，怎么可能不出事？也因此，未获授权在场的六福村的兽医连发三枪麻醉枪皆未中，一旁的猎人以为他是农业局人员，要求授权开枪，即以实弹射出致命的一枪。事后猎人才知，此人是六福村兽医，他有何资格授权？更扯的是，桃园农业局人员随后进入，竟不知狒狒已经中枪，又补了麻醉枪将之擒获入网，然后便轮番上阵摆拍。作秀之间，竟无人告诉官员狒狒已中枪。

理应守护保育类动物的官员，第一时间不检查狒狒的生命迹象，竟手比V字与落网狒狒合照，“拍一张给我女儿看”。“保育”二字，在专委眼里算什么？俟发现中枪的狒狒已经殒命，桃竹两县官员随即开演“推手”戏码：桃市说不是我杀的；竹县说只是要猎人“待命”，没要他开枪。原本要送往台北动物园的狒狒，更中途被拦胡送到六福村，然后“它就死了”。

这只狒狒究竟是从哪里脱逃，至今仍是个谜。桃园市府称“桃园市有人登记合法饲养狒狒”，但林务局无此资料；六福村动物园登记有案的狒狒为一五五只，清点完却“多一只”。六福村否认这只狒狒是其园中逃逸，却积极参与围捕，又示意猎人开枪，还抢走垂危的狒狒。这些都疑点难消。

野生动物上了台湾大街，多半没有好下场。九年前河马“阿河”从货柜车摔落，倒卧大街；接着吊车铁链断裂再重摔，奄奄一息。最后饲主把它扔进渔池说是“水疗”，受尽折磨，回天乏术。“阿河挽歌”道尽台湾的“保育”只是纸上口号。九年后，无名狒狒仍是相同命运：混乱庞杂的指挥体系、缺乏专业的捕捉行动与计划，任由一个以猎杀为业的猎人射杀，再上演官员撇清记。

台湾进口及走私的动物日益繁多，若连狒狒都是一笔糊涂账，其他动物可想而知。地方农政单位对此往往睁一只眼、闭一只眼，出了事便选择性缄默。也难怪，“暗杀狒狒”的阴谋论在网络甚嚣尘上。这只短暂自由的狒狒，以莫名的死亡作结；它的故事，真切描绘了官员对保育类野生动物的无知与漠然。