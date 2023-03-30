AI变革 职场迎接挑战

来源：联合新闻网

作者：卢信昌

人工智能领域的明日之星、OpenAI执行长奥特曼，在2015年间和特斯拉创办人马斯克共同创立该公司；更曾立下了要“确保人工智能能有益于全人类”的使命和愿景。2021年间，他在网页上承认：“每天在OpenAI的工作总提醒着我，AI所带来的变革影响，远比所有人想像都更快、更激烈地发生当中。”

然而，随着晚近的应用想像，再加上得自于储存能量与数位科技的屡屡突破，却也让网络犯罪与黑心商业模式的进展更快速；因此，对于AI将如何影响人类的共同未来，奥特曼认为各界都有必要谨慎应对，虽然不必然是悲观看待。

根据OpenAI公司与耶鲁大学的合作研究，估算ChatGPT和其他AI生成功能的软件工具，可能严重冲击到美国高薪白领工作，约计有二成；以及在这类职业别之内，过半以上的业务职掌。因此，从工作设计、组织型态、管理激励和消费服务等的提供流程，都需做出必要配合与前瞻性的重整。

最可能被人工智能所挑战的高薪职业，则有口译、翻译工作、文本、绘本的执行创作，包括作曲写谱和编曲配乐等，以及旅游规划、报税服务、行销研究、财务分析，甚至是记者。事实上，人工智能的生成报道，从股市交易和盘后分析，乃至赛事胜负和体育活动的常态介绍，这类的创作模式早已尝试了八年之久。

至于技术性劳力为主的生产制造和其他个人服务业，潜在受影响的可能范围则最小；但即使是传统劳力类型，仍有一成的业务将因着ChatGPT生成应用，而让工作性质与人际互动受到影响，甚至是被取代。

职是之故，各界如何提早因应，尤其能从政府与各部会职能的检讨开始，诸如导正青年学子的人生规划与就业预期；同时，及早在社会结构与政务推行等的方方面面，让人工智能的协作量能与应用想像，有融入结合的界面设计，更有流程追踪的积极介入与成效评估、查核检查点。

唯有建立起跨世代的支持缓冲，才能让一时的失业恐慌与长期消费信心之间，透过人生教训与资讯传递之后的交互影响，依旧能产生良性带动与向上循环，而不至于在技术竞争与人力替代之下，让经营依赖的偏重与集体投资的转向，彻底阻滞了社会参与跟追求进取机会的调整决心。

最终，如何规避政经纷扰的时程拖延，一如失落三十年的日本？否则，只会导致普遍的消费萎缩，从而发生经济动能的失速与整体社会的滑坡。换言之，要让必然受到冲击的行业别与相关人员，有适当的预期且在事前的学习准备，从而在对焦和引导之后，继续能以开放胸襟和生活重心的自主转向，逐步、渐进且全方位的做好调适与人生志业的追求.

作者是台大国际企业学系副教授