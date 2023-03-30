缅甸民主再受挫 军政府封堵政制回头路

来源：明报

缅甸军方发动政变推翻翁山淑枝领导的民选政府逾两年，由军政府委任的选举委员会周二（28日）宣布，翁山淑枝领导的全国民主联盟（NLD，简称全民盟）因未有根据新选举法重新登记，与其他39个政党周三起自动解散，意味全民盟这个象征缅甸民主抗争的政党告一段落，缅甸民主再受挫败。全民盟资深党员表示，该党不会在许多成员系狱下登记参选，强调被当局解散与否并不重要，重要是全民盟仍获人民支持。有分析认为，事态发展证明军政府永不会令国家返回民主之路。

登记需拥10万党员 国营银行存38万

今年1月，军政府宣布新选举法，要求所有政党须在60天内向选委会重新登记，在登记后90天内拥有最少10万名党员（远多于之前要求的1000人），并且须于180天内在全国330个城镇中最少一半开设办事处，也须向国营缅甸经济银行存入1亿缅元（约38万港元）资金，是之前规定的100倍，无法做到者将“失去政党地位”。

缅甸国营电视台周二报道，现有的90个政党中有50个根据新选举法重新登记，其余40个未能在当天限期前登记，从周三起自动解散，包括全民盟。根据军政府声明，军方支持的联邦团结与发展党已重新登记。外界普遍认为，该党将在即将到来的选举中横扫议席。

现年77岁的翁山淑枝于1988年创立全民盟，该党在1990年选举中大胜，但随后被军政府宣布结果无效。全民盟此后一直争取民主，并在2015年及2020年在大选中，击败军方支持的政党取得大胜，但2021年2月军方发动政变推翻民选政府，全民盟多名高层被捕，政变前担任国务资政的翁山淑枝已因多项控罪，被判囚33年，该党一名前国会议员亦被指违反反恐法遭判死刑。一些流亡的全民盟领袖之前已呼吁该党不要在新选举法下重新登记。

全民盟资深党员敦敏（Tun Myint）称，该党绝不会在许多成员入狱及参与革命下登记参选，“他们说我们的政党解散与否并不重要，重要是我们获得人民支持”。全民盟已表明不会参与“非法选举”，该党前议员波波（Bo Bo Oo）周二说：“我们绝对不接受许多政治领导人被捕、人民被军方折磨的情况下举行选举。”

分析：军政府永不令国家返回民主

军政府之前承诺今年8月举行大选，但上月宣布延长紧急状态6个月，再度延后选举，至今未公布确实日期。缅甸政治分析家基敏（Kyee Myint）表示，考虑到2010年的大选结果，军政府清楚知道若全民盟再参与大选，军方会输掉，这是他们要拘留翁山淑枝的原因，这次解散全民盟，再次证明军政府“永远不会令国家返回民主之路”。