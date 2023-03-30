人手荒拖经济后腿 港输入外劳须全盘策略

来源：星岛日报

星岛社论

疫后复常，港府积极抢人才，不止吸纳高端人才，甚至打算输入建造业劳工，以应对人手荒。劳工组织不能只顾保障自身利益而反对输入外劳，却无视建造业以至各行各业人手短缺对经济复苏的负面影响。这是一个全香港必须面对的现实问题。

劳福局局长孙玉菡在立法会接受议员质询时指，当局正就建造业及运输业人力需求进行整体规划，并会在优先保障本地工人就业情况下，积极考虑输入劳工。发展局亦表明将评估如何应对建造业人手需求，并提出整全策略。据悉，政府正准备参考院舍输入护理员特别计划，准许建造业输入数以千计外劳，毋须经劳顾会审批。

工程延误超支拖慢香港发展

港府积极考虑输入建造业劳工，让人不感意外，因当前各行各业都闹人手荒，不少企业不惜提高工资，仍出现请人难的怪现象，若情况持续下去，势将影响香港复常和复苏进度。当局为了抢人手，以前不敢做的也敢触碰，不惜拆墙松绑，先是修例引入海外培训的医生、护士和护理员，现在更将范围扩大至建造业。

当局急欲输入建造业劳工，皆因未来几年香港有很多工程开展，除了要兴建公屋、过渡性房屋和简约公屋外，北部都会区和明日大屿也将会上马。可是建造业议会早前发表人力预测报告，指焊接、棚架和铺砖的熟练及半熟练工人短缺数目，由现在1.5万人增至2027年的4万人，至于建筑师、土木工程师等专业人士短缺人数，则由4500人增至6500人。再加上建筑工人老龄化，全港60万注册工人，平均年龄47岁，而青年不愿入行，令人手荒变得更严峻。人手不足的后果严重，工程无法按计划竣工，随时出现延误超支，增加建造成本，并推高楼价，带动通胀增加，长远削弱香港竞争力，并拖慢香港发展。

要缓解人手不足问题，当局须采两条腿走路策略。第一条腿是应用更多新科技在各项工程上，特别是组装合成建筑法，透过在大湾区厂房预制建筑组件，再将组件送到工地装嵌，此技术已应用在兴建公屋、过渡性房屋和将蓝隧道主桥装嵌工程。其好处是将施工程序搬到内地进行，除了可减省人手需求，更可减少建筑工人在户外日晒雨淋，省时快捷，又提高安全及效率。业界亦应同时善用建筑讯息模拟技术，模拟整个工程项目由开始到完成的施工程序、物流运输，就可以估计人手、预算、物料，并在前期决定了所有组装合成建筑法组件的设计和施工图，从而提高效率。

因应市况调整名额释劳工疑虑

尽管新科技可减省人手，但更多建造工序仍须人手进行。面对严重人手荒，业界也须第二条腿走路，就是因应实际需要适度引入外劳，令工程有足够人手顺利开展，避免缺人出现工程延误。

输入外劳是缓解各行业人手荒的最快捷方法，但肯定会遭到劳工界反对。劳工界认为这会影响本地工人求职，更令各业界雇主今后倚赖外劳政策，而外劳来港后在哪里居住也需事先解决，以免加重住屋压力问题。说到底业界只着眼自身利益，担心引入外劳会让雇主压低本地工人工资，最终令自己受损。须知道当前失业率仅3.3%，已届全民就业水平，各行业都投诉请人难，若一味抗拒输入外劳，雇主被逼要高薪抢人，结果推高通胀，长远不利香港发展。

港府宜与各行业沟通，了解其人力需求规划，优先聘用本地工人，并着手培训人手，若短期急需输入外劳，要求企业与外劳每年续签合约，并因应市场变化每年再调整名额，释除本地劳工疑虑。至于外劳居住问题，可参考澳门做法，让外劳即日往返内地，以节省居住成本，亦可考虑将空置的社区隔离设施租给外劳。

香港疫后全力谷经济，现在人手荒制约经济发展，在全民就业情况下输入外劳，相信是较可取和合理的应对方法，但须有全盘策略，在经济发展和劳工权益之间取得平衡。