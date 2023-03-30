门罗主义200年 美国后院拉警报

来源：台湾《工商时报》

工商社论

台湾总统蔡英文29日出访中美洲友邦，未料还未出门，洪都拉斯就抢先与台湾切断82年的正式外交关系。蔡英文4月初过境美国纽约和洛杉矶的外交会面，会否节外生枝，仍有待观察，但更值得重视的是，美国总统拜登的老友陶德，衔命前往洪都拉斯进行最后的折冲，终究无法阻止台洪断交，不禁让人质疑，美国在拉丁美洲国家的政治影响力，是否已经回不去了？

从总统府公布蔡英文3月29日到4月7日的“民主伙伴共荣之旅”，只造访危地马拉和伯利兹，与两国毗连的洪都拉斯不在其列，就引发各界的议论。如今事与愿违，洪国先宣布断交，一方面使得全民再次注目，是不是台湾中南美洲友邦得不到自己想要的“金钱外交”，就背信弃义；另一方面，国内舆情不讨论向来最热衷的“过境外交”，蔡英文此行可以会晤到美国多高层级的党政高层，反而是着眼于台湾今年会不会出现另一波的“断交潮”。

今年是门罗主义（Monroe Doctrine）200周年，这个美国颇具代表性的外交思维，核心思想就在于，美国政府将拉丁美洲当做是自己的后院。美国既强调不会干预欧洲各国在世界各地的殖民地，也不会介入欧洲的事务；同时更向欧洲国家表明，不要跨越大西洋到美洲，干预美洲的事务，否则美国就会挺身而出，捍卫自己在美洲的政经权益。

200年后的今时今日，对于政治动荡和经济不振的拉丁美洲国家来说，意识型态的左右对峙，也可以基于发展国家经济、改善人民生活，而做出必要的妥协。特别是拉丁美洲国家在政治上的粉红浪潮，近年来已成大势所趋；从传统的ABC三强，阿根廷（2019年12月）、巴西（2023年1月）、智利（2022年3月），再加上墨西哥（2018年12月）等四位左派总统在任，可见一斑。以国内生产毛额（GDP）论，巴西1.6兆美元、墨西哥1.3兆、阿根廷4872亿、以及智利3200亿美元的经济规模，不再只是美国后院，提供劳力、农产与矿产，而是希望从基础建设做起，进行产业升级，甚至拥抱数位经济的新时代，而中国大陆“一带一路”战略规划，提供了一个不同于美国的新选择。

盘点现有的区域经贸体制，美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA），是墨西哥独有的政经资产。1991年创立的所谓“中美洲统合体”，八个成员国家，除了蔡英文此次造访的危地马拉和伯利兹，还有洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜、多米尼加、哥斯达黎加、以及巴拿马。而南美洲最大的区域性贸易协定，“南方共同市场”则有巴西、阿根廷、乌拉圭、以及台湾友邦巴拉圭。

就“政经难分离，经贸要一体”观之，台湾要留住危地马拉、伯利兹、巴拉圭等友邦，将面临很大的考验。特别是南美洲国家，目前没有参加“一带一路”的国家，只有最大国家巴西、与美国外交关系“坚若磐石”的哥伦比亚，还有台湾在南美洲的唯一友邦巴拉圭。虽然巴西总统卢拉因感染肺炎，而无法如期在3月26日到30日，前往北京进行国是访问，但推动巴西与大陆经贸关系之提升，无疑是重作冯妇的卢拉，希望带领人民“脱贫-转型-蜕变”的重大政策转向。

有鉴于中国大陆与东南亚国家在2022年起，正式启动区域全面经济伙伴协定（RCEP），区域经贸共存共荣，已经步上正轨，规模之大，自成一格。因此，对于拉丁美洲和非洲的多数国家来说，需要的并不是短期的一次性“补助／援助／投资”，而是中长期的各种建设发展。特别是：交通基建：铁路（高速铁路）／公路（高速公路）／机场；水利工程-水坝兴建；电信基建／通讯网络／升级应用；能源转型-再生能源；如何纳入新经济的应用（人工智能／数位平台／电动-自动-控制-系统），以提高传统农业和制造业的效率；乃至于工艺蓝领劳工的培训，科技白领阶级的养成，以及人才培育与各方面的互惠交流。

对于土地大小、人口多寡、经济规模差异很大的拉丁美洲国家来说，不同层次、不同组合、不同时程的发展需求，美国有的是广大的经贸市场；然而，拜登现阶段并没有就“市场准入”和其他的经贸投资，提出比较具体的承诺。对于拉丁美洲国家而言，中国大陆主导RCEP做为成果的检验，“一带一路”如果做得到“因国制宜，因地制宜”，就不需要像东南亚国家需要数十年的整合，成为“量身订做”版本的发展模式。对于台湾的友邦，这有莫大的吸引力，而对于美国而言，则将是前所未有的制度挑战。