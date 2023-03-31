准备好迎接危机下一幕：大量欧美中小企业将倒下？

来源：财联社

几乎所有市场人士过去几周都在猜测，谁会是这场欧美银行业危机中倒下的下一块多米诺骨牌——有不少人聚焦于其他区域性银行、也有不少业内大佬忧心于商业地产。

但是，眼下真正尤为脆弱，但又看似不怎么起眼的，或许是大把大把的欧美中小型企业！

与通常发行固定利率债务、几乎不受短期利率波动影响的大公司不同，中小企业严重依赖银行进行直接融资，因此它们对于本轮银行业危机的冲击波影响，是能实时感受到的……

虽然欧美中小企业所面临的更高利率和潜在违约风险，到目前为止可能在很大程度上还没有受到投资者的关注——特别是在大企业表现相当不错的情况下，但一些市场参与者已经开始寻找这一领域所出现的任何紧张迹象。

企业融资愈发艰难

中小企业对大西洋两岸的经济都至关重要。据欧盟委员会估计，中小企业在欧盟雇用了约1亿人，占欧盟经济产出的一半以上。

但眼下，在央行快速加息和信贷收紧的背景下，欧美中小企业的日子显然不好过。

杰富瑞分析师估计，2022年美国小企业支付的银行贷款平均利率从5%左右升至了7.6%，到今年年中可能进一步达到9.5%左右。

欧洲央行最新的银行贷款调查则显示，在本月银行业面临压力之前，欧元区银行报告的2022年第四季度对企业的贷款或信贷额度的信贷标准就已大幅收紧。这是该调查自2011年欧元区债务危机以来的最大变化。

Generali Investments高级信贷策略师Elisa Belgacem表示，“在当前不断恶化的环境下，‘大就是美’，而小企业反倒将感受到利息和能源成本、供应链中断以及家庭实际可支配收入下降带来的最大压力。”

苏黎世保险集团（Zurich Insurance Group）首席市场策略师Guy Miller表示，当你想到欧洲和美国所有依赖银行融资、循环贷款（Revolvers），甚至往往依赖于所有权融资的中小型企业时，资金正成为一个主要问题。”

英国企业最为危险？

由于受到疲弱增长、两位数通胀和英国央行利率上升的影响，英国中小企业目前被认为特别脆弱。

威嘉律师事务所（Weil Gotshal & Manges）编制的一项指数显示，英国企业面临的困境程度在截至2月的季度进一步攀升，达到了2020年6月疫情初期以来之最。

Manx Financial Group最近的另一项调查则指出，在过去两年中，22%需要外部融资的英国中小企业由于资金成本较高、处理时间漫长和缺乏灵活性，而无法获得融资。

该机构首席执行官Douglas Grant表示，虽然不少中小企业已经锁定了固定期限的利率，以限制进一步加息的风险，但仍有不少中小企业没有这样做。小企业如今能指望的，也只剩下押宝如今利率已经来到峰值了。

作为对英国央行最近加息的回应，英国小企业联合会（Federation of Small Businesses）主席Martin McTague表示，”通胀正在给小企业带来巨大损失，它们比大型企业更容易受到不断上升的投入成本的影响。政府需要证明它站在小企业一边。”

弱势群体开始显露

事实上，早在本轮银行业危机发酵前，评级机构标普在去年年底时就曾预计，到今年9月份，美国和欧洲的投机级企业违约率可能翻一番，分别达到3.75%和3.25%。

而针对小企业的在线融资平台Biz2Credit显示，2月份美国大型银行的小企业贷款审批率已连续九个月下降，小型银行的企业贷款审批率也同步下降。最近几周，美国小型银行流出了1190亿美元（1580亿新元）资金，因储户在硅谷银行倒闭后感到恐慌。

Biz2Credit首席执行官Rohit Arora表示，他预计小企业现在融资将变得更加困难，最大的挑战是利率可能在一段时间内保持高位。在明年之前利率不太可能下降。

随着融资成本飙升且越来越难以获得，违约率飙升的风险正变得越来越明显。

麦格理资产管理公司（Macquarie Asset Management）固定收益全球主管Brett Lewthwaite就表示，“随着流动性枯竭，一些看似特殊的小问题将开始出现。弱势群体正开始显露出来……”