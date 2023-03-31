蔡英文与麦卡锡会面的变数与选举考量

蔡英文总统任内第七次，也是台湾总统自1994年以来的第29次过境美国，正如火如荼进行中。众所周知，这次过境最具分量的重头戏，就是蔡总统回程时与联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）的会晤，这将是台湾总统过境美国至今，见到最高阶的美国政治人物。

值得注意的是这两天《华尔街日报》和《华盛顿邮报》的报道，相继谈到拜登政府对于“蔡麦会”可能引发北京做出比去年8月围岛军演更大的军事动作，深感忧虑，是否会让“蔡麦会”出现变数？

华府的逻辑很简单：如果北京能够将去年8月时任众院议长佩洛西访台，当成发动大规模军演的借口，“蔡麦会”也可能被当成借口。

尽管美方屡屡强调，单纯过境，北京不应以此为借口，无须小题大作。但隐忧仍在，因为要怎么反应，操在北京之手。

而且，此阵不比前阵，多了蔡总统与麦卡锡会面的桥段。华尔街日报披露，蔡总统一抵达纽约，美方就忙着跟台北确认一切行程按照往例进行，尽量减低媒体曝光度。

佩洛西去年访台后，当时还在野的麦卡锡就扬言，当上议长后也要比照办理。曾来台访问的华府智库“兰德公司”资深国防事务分析师辜雄伟（Derek Grossman）指出，据说蔡政府好不容易说服麦卡锡先别来台湾，而是等蔡英文访美时再见面，一是让北京比较找不到动武借口，二是趁机帮民进党2024总统大选制造利多。

据传佩洛西去年访台前，蔡政府曾在拜登政府的指示下试图劝退，惹得佩洛西很不高兴。麦卡锡说北京不能干涉他要去哪里；同样，拜登也无法干涉国会议长行程，只能透过台北来劝说。

辜雄伟表示，向来将自身利益考量摆在盟友前面的华府政治人物，愿意接纳蔡政府的建议，可喜可贺；副作用是：更改会面地点反而可能让北京认为威吓有效；而且，麦卡锡并未排除日后访台的可能性。只是，不想帮民进党倒忙的话，最好等到总统大选投票结束后再说。

北京也自有盘算，去年的军演让民进党从原本高喊的“抗中保台”变成“和平保台”，反映出对岛内民心变化的精准判断。虽然民进党版的“和平保台”可行性几乎是零，但是为了选票，无论多么空洞的漂亮话都是要讲的，因为已经有成功的前例。