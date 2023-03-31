巴赫穆特俄军苦攻未果 乌军正部署奇兵反击？

来源：香港01

作者：叶德豪

战前有7万人口、如今只剩下寥寥不足5000人的乌东小城巴赫穆特（Bakhmut）已抵受了俄罗斯军队长达七个月的猛攻，成为了俄乌战争以来持续最久的单一战事。 2023年以来，巴赫穆特一直是乌军“最快失守”的城市，然而本年已过四分之一，面对着俄军援援推进，乌军依然坚守未失。战争观察者们一直都在问一个问题：为何俄乌双方要为这个战略意义不大的城市付出无数死伤？

在3月28日的一场美联社访问之中，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）指出这是一个政治问题，认为如何巴赫穆特倒下，普京将能“向西方、向他的社会、向中国、向伊朗推销这场胜利”“如果他感觉到血——闲到我们软弱——他将会一直推进、推进、推进”。

泽连斯基一直以来将巴赫穆特包装成代表乌克兰反抗意志的“要塞”；“巴赫穆特仍在”也成为了乌克兰人振奋人心的口号；去年访美期间，泽连斯基更特意将签有巴赫穆特前线士兵名字的乌克兰国旗送予美国国会；他自己也多次亲上前线鼓舞士气。

虽然巴赫穆特失守之后，乌克兰在其西部还有多个可以防守的阵地，不会因此失去还在乌克兰控制之中的顿涅茨克州（Donetsk Oblast）西部，但巴赫穆特的失守无疑将对乌克兰民心造成可观的冲击。

早在3月初，巴赫穆特已被三面包围，乌克兰一度传出将有序撤退，北约也作好了该城会在数日内失守的期望管理。但最后，泽连斯基决定派人增援坚守，抵住了俄军的进击，更有时出现互有进退之局。

去年11月冬季两军僵持期间曾提出乌克兰有“和谈窗口”、一直对于乌克兰将俄军赶离全境不表乐观的美军参谋首长联席会议主席、陆军上将米利（Mark Milley）3月29日向国会作出了对乌军的乐观评估。他称俄军“在巴赫穆特正遭受极大量人员折损”，指乌军正作出“非常有效的区域防守”。

“在过去20、21天，俄罗斯人连一点进展也没有，所以（战事就变成了）俄罗斯人的屠宰节（slaughter-fest）……同样情况也出现在从克雷米纳（Kreminna）到赫尔松（Kherson）的整条前线之上……俄罗斯人并没有达成他们的战略目标。”

“我认为俄罗斯的进攻一段时间之前已经开始，断断续续的，并未有取得他们预期中的动力和成功。”

虽然米利的形容有点夸张——实际上在过去三周，俄军在巴赫穆特周边也有轻微进展，例如华格纳雇佣兵团（Wagner Group）28日据称就取得了该城北部的一处工业区——但其对俄军进展缓慢和损失惨重却似乎符合事实。

英国国防部29日的战况更新就表明俄方攻击比过去几周减少；华格纳兵团领袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin）同日也有点悲观地表示，“如果华格纳私人军事公司死在巴赫穆特绞肉机，并与乌克兰武装部队（同归于尽），这样我们就已完成了我们的历史角色。”

对于泽连斯基坚守巴赫穆特的逻辑，不少分析都认为其目的是牵制和消耗俄军，为乌方预计在本年初夏发动的大反攻做铺垫。而人们普遍认为乌克兰的反攻路线将会是从扎波罗热州（Zaporizhzhia Oblast）南下，切断从俄罗斯直通克里米亚的亚速海北部陆路交通。事实上，就在29日，乌军就以海马斯多管火箭炮（HIMARS）打击了该地交通要塞梅利托波尔（Melitopol）的铁路供电设施。

不过，从扎波罗热发动攻势早在俄军预估之内，后者已在该地部署重兵、严密布防。如果乌军真的不出所料地在此发动攻击，即使有新到的欧洲主战坦克支援，也很可能会跟俄军陷入另一场胶着之中。当欧美军事舆论愈来愈倾向将本年的乌克兰大反攻视为“不成功便成仁”的战事之际，未能打出明显战果的乌军就有可能要面对被迫割地求和的局面。

其他在获广泛讨论的反攻路线，如在赫尔松州越河反攻，又或者在东北哈尔科夫-卢甘斯克（Kharkiv-Lugansk）的推进，胜算不如扎波罗热之余，也跟后者一样并没有任何“出奇制胜”的优势。

最近有一小撮军事观察者，就开始想像一种乌军能够以奇兵制胜的反攻路线，即是在巴赫穆特这个没有重大战略价值的地方，不惜浪费西方坦克，全力反守为攻，击溃如今俄军东北南三面包围该城的形势，甚至把俄军往东迫退。乌克兰地面部队最高指挥官瑟尔斯基（Oleksandr Syrskyi）3月23日就曾称巴赫穆特俄军正趋疲弱，乌方“很快将会把握机会，像基辅、哈尔科夫（等地）一样”，似乎是在暗示乌方有可能会以巴赫穆特作为反攻地点。

正如俄军占得巴赫穆特后乌军往西尚有多处可守一般，乌军就算瓦解了俄军对巴赫穆特的包围之势，俄军往东也依然有多个可以坚守的阵地。因此，乌军在此之胜跟俄军在此之胜一样也不会客观地扭转战局。

然而，如果俄军过去超过半年唯一持续主攻、每日动辄损伤人数高达数百的前线最后竟然无功而退，甚至还被乌军反推好几公里，这将会造成俄罗斯军心和民心的重挫——特别是在俄罗斯开战一年多以来战果早已远远不及预期之际。

在此情势之下，普京可能就会更容易接受对乌克兰较为有利的谈判条件，例如放弃公投入俄四州主权、同意有序撤军，以换取乌克兰以某种方式重新审视克里米亚和乌东俄族地域的主权问题、承诺不加入北约等。

这套包含高风险操作的剧情，也许已是此刻战场现实所能容许之下能最快终结战争的途径。