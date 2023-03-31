共和党力促踏进华府 小英踩刹车

来源：中国时报

作者：崔慈悌

蔡英文总统此次出访中美洲友邦，众多绿营支持者认为是最有机会到访华府的一次，事实上，共和党相关智库与国会议员也希望此次就能促成，但总统府评估，若真的踏进华府，恐会进一步刺激对岸，效果难以预料，府方步步谨慎，最终拍板以纽约取代华府。

台湾被美国视为抗陆前沿重镇，共和与民主两党都想把台湾当成勋章般戴在胸前。蔡英文这趟在美国的行程安排，就是共和党与民主党的角力，尤其是共和党，动作积极，包括蔡英文30日在纽约拜访的哈德逊研究所、回程过境洛杉矶，预计到访里根图书馆，以及将与众议院议长麦卡锡会面，都是共和党或与共和党关系密切。

哈德逊研究所是有名的保守派，过去特朗普政府的国务卿蓬佩奥，就在哈德逊研究所“中国中心”担任咨询委员会主席，蓬佩奥卸任前废止限制台美“交往准则”，形同交流正常化。

哈德逊总部其实在华府，据了解，共和党方面原拟运作蔡英文到华府总部演说及受奖；在蔡英文出访敲定与麦卡锡会面之前，麦卡锡甚至已规划要率团访台。

不过，去年8月美国众议院前议长佩洛西访台，引发解放军接连在台海发动大规模军演、试射导弹，令美陆台关系更紧绷。 2024大选在即，各政党已热身开跑，小英过境美国的安排，若再次引发台海危机，对民进党的选情影响是好或坏，此时难以评估。

对美国而言，若因台湾搞到美陆剑拔弩张，也不划算，因此今年2月21日美台双方在美国在台协会（AIT）华盛顿总部举行国安高层对话时，美方即提醒台方，美国欢迎蔡英文来访，但台湾必须去化解可预期会造成的危机。

因此，台方一方面主动向麦卡锡方面提出，蔡英文盼在美与麦卡锡会面，以降低麦卡锡访台可能对北京造成的刺激；另一方面，则将哈德逊研究所的邀约和受奖改在纽约。

共和党内部对蔡政府的谨慎态度不以为然，对执政的民主党只用嘴巴挺台，并无一些实际作为，颇有微辞。但共和党毕竟是在野党，台方须注意与美国两政党的平衡来往，蔡英文此次过境美国每一步都经过详细评估。

蔡英文的用意就是在让美国政府“放心”，只要这次出访能顺利过关，蔡英文卸任前，考量各项因素若配合得上，她仍然有机会做最大的突破。