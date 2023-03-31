巴黎暴动是法国人的浪漫革命？

来源：联合新闻网

作者：高永光

法国总统马克龙的年金改革，将退休年龄从62岁延长到64岁，引发了巴黎大暴动，示威及警民冲突蔓延到全法国。

从今年1月到3月底，共有九次的抗议及反对年金改革的大集会、大游行。参加抗争的民众，据报道从100万到350万，可说数量惊人！

法国各地，特别是巴黎，呈现出“革命暴动”的景象：交通瘫痪、商品被抢、火灾燃烧、学校关闭，土制炸弹与催泪瓦斯齐飞！

巴黎的暴乱可以说是法国人的“浪漫”革命情怀，源自于1789年的法国大革命。除了当年攻击巴士底监狱，发生流血冲突，十几万人被杀，甚至是砍掉头颅，法国人的抗争，虽然是形成浪漫主义（如带血腥的歌剧）的元素之一，但暴力成为法国群众运动的显性特征。

法国总统马克龙会成为法国传统抗争下，如同路易十四更加集权（自号太阳王Le Roi Soleil、绝对王权，幼年时因巴黎“投石党”暴乱，两次逃离，决定永不允许暴乱出现）；或像路易十六（当时法国有着财政及债务危机，人民普遍不满，最终爆发法国大革命），被送上断头台砍下脑袋吗？当然不会！马克龙这次受到几乎三分之二的法国人反对，声望降到28%，但他的内阁经过两次的不信任投票，仍然过关。因此，很明显地，马克龙不会轻易让步。

但是面对反对年金改革的全国民众，不论极左派及理性温和的右派，仍然持续在筹划动员第10次4月6日的大抗争。马克龙会像2019年发动年金改革，遭到强烈反对，最后煞车而停止吗？

马克龙的年金改革是利用法国宪法第49条第3项赋予的行政权，避开国民议会立法权表决，径自推动年金改革。如今只有寄望4月中旬国家宪法委员会，认定法国行政当局违宪，马克龙的年金改革延长退休年龄，才会被挡下来。

另一个可能的途径是在野势力发动公民投票。但不论是国家宪法委员会将会做出决定，或是公民投票的推动，现在似乎都阻止不了法国社会历史积累的传统：暴力的街头革命。

法国大革命的口号是：自由、平等、博爱。但法国政治发展的实务里，真正的核心问题是“平等”。延长退休年龄，马克龙的理想与信念是解决未来法国因退休制度，所带来的经济及财政危机，而这也是所有已发展国家目前共同面临的问题。

但是延长退休年龄，意谓工作年限延长，对于需要耗费体力的工作人员，如运输交通业者，一般工人，尤其是垃圾清理工，他们会觉得是增加被剥削的时间，正是不公平的被对待，所以要抗争。他们呐喊着：为什么不征富人税？正是对社会不平等的抗议！

面对上百万民众的抗争，马克龙选择坚持他社会改革的信念，尤其他参加法国总统选举时，自己的“人设”就是中性的社会改革者。

但面对多数国人反对他的年金改革，在政治势力中，马克龙的改革又不受右派的支持，也不受左派的信任，马克龙能通过挑战吗？

巴黎，法国的政治经济中心，每隔几年就会发生延续“法国大革命”传统的百万以上群众运动，面对法国政治学者批评法国社会已经是“破碎的民主”“民主的危机”“马克龙是住在爱丽舍宫的君主”，法国会在21世纪如评论家所说的“进入第六共和”进行宪政改革，还是继续不断演出群众革命的浪漫破坏？