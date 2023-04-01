侯友宜如何从新北走向全台格局？

来源：台湾《联合报》社论

台湾新北市长侯友宜参选总统的态势日趋明显，但随着时日拖延，接连几个民调都显示他原本看好的声势逐步下滑，国民党内部的焦虑也日益加深。国民党主席朱立伦拍板总统候选人采“征召”方式，要集结意志拦阻跌势，侯友宜的标准台词也从“侯侯做代志”改为“为国家承担”，台中市长卢秀燕亦表达无意参选以破除杂音。如此一来，侯友宜参选似已呼之欲出，但他要如何跨出新北这一步走向全台舞台，仍有许多关卡要过。

国民党迟迟无法决定提名人选，卡在侯友宜要如何“出场”。赖清德已锁定要攻击侯友宜的“落跑背信”，因此民进党的提名力推“诚信条款”。但由于此条款无强制约束力，因此政治诉求远重于选战规范，反而让民进党自己“诚信”也受到考验。

侯友宜不能太早表态，主要是若未在新北议会进行施政报告即宣布参选，将招致“师出无名”的抨击。民进党团早已扬言，他若参选，“议会将有腥风血雨”。侯友宜一旦表态参选，新北市政必然成为绿营攻击焦点，弄到施政失焦。但真正的关键，还在于他要不要带职参选，以及民众会不会在意他带职参选。

“落跑”的攻击，去年市长选举已上演过，侯友宜仍以115万票的空前票数大胜林佳龙，意味新北市民并不介意他带职参选。但只要他正式宣布参选，民进党“逼辞”的攻势绝对会一波波上演。侯友宜既表达“承担国家”决心，自不能承诺辞官参选，且早辞晚辞皆涉及补选与市政停顿的问题，因此侯友宜带职仰攻要比辞官有利得多。此一选择，被动以“党需要我承担”为由，将比自己出马争抢大位更名正言顺。

即使侯友宜参选能说服新北市民和议会，也不代表最强母鸡能有效整合并统领蓝营内部歧见。朱立伦虽屡经其他党内人士转述无参选总统之意，却未亲口明确表达成为“造王者”的决心，也让外界怀疑国民党高层内斗心结未解，可能重演四年前选战乱局。朱立伦不明确表态，侯友宜有口难言，拖拖拉拉的局面，是蓝营民调滑落主因。国民党再不设法集中力量和意志，恐将失去扭转颓势的契机。

另一个关键因素，则是郭台铭和挺郭势力的整合。朱立伦言明郭台铭是蓝营重要一分子，但要如何让挺郭和挺侯势力合流成一股坚劲洪流，国民党还要有大智慧才能解决。唯有让党内挺郭势力信服，国民党的征召才不致变成内乱源头，这仍有赖党中央及大老帮忙穿梭，勿使郭台铭投向民众党。

另一要件，则是侯友宜本身的表现，和他能否提出吸引民众的治国论述。国民党打着“下架民进党”的旗帜，也努力抨击民进党的政策失误；但国民党本身乃至侯阵营仍未就台湾愿景提出“我准备好了”的诉求，亦未见对青壮世代招手喊话。这需要“主要候选人”集全党力量向台湾选民作出有力承诺，如做不了梦，无法改变现状，凭什么取得人民信託？

前总统马英九正在大陆访问，致力宣扬国民党的两岸和平路线。在此之际，朱立伦及侯友宜若能持续接力，藉此有效地传达蓝营对未来两岸及外交路线的实际主张，将是侯友宜跨出新北的地方格局、把自己推向准“国家领导人”位置的考验。侯友宜要问鼎中原，就要提出改变当前政治局势的论述，向选民证明自己的瞻瞩和胸怀。民调下坠只是小波澜，要能扛“国家”于国际两岸的危难，才是未来总统角色的大考验。这需要侯友宜拿出表现，粉墨登场的台步必须自己走，不能光靠抬轿。