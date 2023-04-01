蔡麦会风暴 引信尚未拆除

来源：台湾《中国时报》社论

台湾总统蔡英文29日展开“民主伙伴共荣之旅”，导致美国拜登政府忙于风险管控，淡化蔡英文过境美国的政治意涵，强调符合台湾总统过境的惯例，北京没有理由过度反应，但仍无法平息各界对美中关系会更加恶化的忧虑。蔡政府的躁进外交操作没有创造外交突破，却冲击台海安全形势，甚至可能影响美台长久以来的互信。

过度自信 从高调转低调

《金融时报》3月6日率先披露美国众议院议长麦卡锡将在洛杉矶与蔡英文会面，取代他亲自访问台湾，民进党就高调宣称，这将是台湾元首在美国本土会晤的最高层级美国政治领袖，刻意打造蔡英文又创重大外交突破的形象。拜登政府则低调定位蔡英文是“过境”、不是“访问”美国，属“非官方、私人”性质，与她过去6次过境没有任何不同，但避免评论最关键的“蔡麦会”。

蔡政府外交团队显然过度自信，高估本身操作能力，低估中共意志，以为以洛杉矶会面代替麦卡锡访台是个巧妙安排，大陆不至于采取激烈反制行动；美方的考量则是，在展现支持台湾同时，劝阻北京过度反应。而中国大陆从来就反对美台之间任何形式官方往来，更不能容忍双方提升接触对象，掏空一中政策。美陆台三方对抗白热化，酝酿一场新的外交风暴，若蔡麦会如期于下周登场，北京报复行动的程度与规模是各界关注焦点。

中国大陆先发制人，在蔡英文出访前挖走台湾重要邦交国洪都拉斯，外交部与国台办并发表措辞强硬声明，坚决反对“台独分裂分子头目”以任何名义、任何理由“窜美”，坚决反对美方违反一中原则，同台独分裂分子进行任何形式的接触，以及蔡英文若与麦卡锡接触，“我们对此坚决反对，必将采取措施坚决回击”。

去年8月前众议院议长佩洛西访问台湾，大陆大规模实弹军演造成了第4次台海危机，为了避免危机重演，拜登政府展开风险管控，白宫国家安全顾问苏利文与中共中央外事委员会办公室主任王毅通话，试图为蔡英文过境造成的紧张情势降温。拜登政府并首度由亚太助理国务卿康达，针对“台湾总统过境美国”向媒体简报，而这个简报一波三折，从延迟、取消、到再举行，充分显示事件的高度敏感与复杂性。

康达表示，过境事实明确，也是惯例，符合美台非官方关系，且符合美国不变的“一个中国”政策，以及北京“改变现状的片面试探不会迫使美国政府改变我们长期协助过境的做法”。康达传达了两个讯息：试图安抚北京，美国的一中政策不变；以及警告大陆必须有所节制，美国不会向压力屈服。

误判情势 低估北京反应

蔡麦会已被炒得沸沸扬扬，但美国与台湾及麦卡锡都绝口不谈细节，会谈是否举行、采取公开或闭门方式、以及对话内容，将决定大陆反制的程度，目前各方保持低调、神秘，使整个事件显得格外弔诡。

蔡英文出访仍在持续发展中，未来充满了变数，但已暴露出蔡政府外交团队的决策思维过于偏狭、主观，迷信美台关系空前友好，更忽视了美台关系无法跳脱美陆台三角关系及美中战略竞争架构的制约。

由于美中紧张形势空前严峻，战略互信脆弱，经不起台湾问题的冲击，蔡麦会使各方陷入无法妥协、退让的两难；另外，拜登政府正积极试图恢复美中高层沟通管道。拜登已两度公开表示，期望很快能与习近平通话，国务院全力恢复国务卿布林肯访问大陆，北京一直没有正面回应，现在势必要等到蔡英文此行尘埃落定后才可能有行动。在美方全力修补与北京关系过程中，出现台湾的变数，蔡政府运作应更为细腻，以免影响双方互信。

蔡英文抵达纽约后的活动已渐趋低调，接受美国智库“哈德逊研究所”颁发“全球领导力奖”，及发表演说都未对外公开，现在各方也都回避蔡麦会议题。标榜“民主深化、共荣发展”两大目标的元首外交已经失焦，这就是昧于现实，过度操作的结果。蔡英文过境美国加深美陆台关系紧张，而同时在中国大陆访问的前总统马英九促动两岸交流对话，双英出访相互激荡，何者符合台湾利益，相信人民眼睛是雪亮的。