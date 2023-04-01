成也舆论败也舆论 特朗普挨告实“咎由自取”？

来源：香港01

作者：罗保熙

美国纽约曼哈顿大陪审团3月30日决定起诉前总统特朗普，指他涉嫌于2016年竞选总统期间，向44岁成人电影女星Stormy Daniels付掩口费。这意味着特朗普成为美国史上首名被刑事指控的前总统，虽然他否认所有指控，并声称遭政治迫害，但有分析认为事件仍将打乱他明年欲再选总统的计划。

据美国有线新闻网络（CNN）报道，控方暂未公布特朗普起诉书内容，但相信他或面临多达30项控罪，包括商业欺诈罪。负责案件的曼哈顿地方检察官布拉格（Alvin Bragg）表示，正与特朗普的律师团队商讨其自首的安排。而《纽约时报》则引述律师团队消息称，预期特朗普将会下月4日在纽约自首。

特朗普被指于竞选总统期间，向欲对外大爆二人曾有性关系的Stormy Daniels付13万美元掩口费，来隐瞒其婚外桃色丑闻。特朗普发表声明形容，这是政治迫害及干预选举，声称自己完全无辜，还表示共和党将会团结壮大，挫败拜登。

本月中，特朗普经已预告自己会被捕，呼吁支持者抗议，以夺回国家，令外界忧虑国会山庄前年遭冲击的事件重演。

成败也皆源于“同一股力量”

有分析认为，特朗普是次被捕某程度上是无法避免的，因其成功以至当选美国总统，到他成为史上第一位遭起诉的前总统皆是系于“镁光灯下”。

这名争议多多的前总统的生涯故事，可谓是由纽约市小报策划出来的，这些媒体当时夸大了其财富和功绩，从而推动他由一个名不见经传的房地产开发商摇身一变成为曼哈顿的上流社会人物，最终更藉此一基础入主白宫。但这股力量日前也导致他成为首上被指控犯罪的前总统，这次的起诉书主要指控，更与上世纪80年代的小报封面也不遑多让。

当然，对特朗普来说，事件将提供了再次扮演受害者的机会，或有利煽动支持者。目前在共和党阵营中，特朗普的盟友仍站在他的一方，同声谴责事件是一场旨在破坏其于2024年竞选活动的迫害行为，例如，佛罗里达州州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）猛烈抨击该起诉书是“不符合美国价值的”；众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）则表示，起诉书对该国造成了“不可挽回的伤害”。

不过，这对共和党人来说，还预示着一个早期考验，即是否团结起来支持前总统的辩护，并对提出历史性指控的检察官发起一波攻势。

而对拜登来说，这在他正忙于外交内政困扰以及应对国内枪支暴力问题的时候能有效分散注意力。

钟情“曝光”的特朗普，相信所有的宣传都是好的宣传，他曾说：“我宣传方式的最后一个关键是虚张声势：我迎合人们的幻想。许多人自己可能并不总是想得很大，但他们仍然会对那些想得大的人感到非常兴奋，这就是为什么有点夸张永远不会造成伤害。”

如今，外界也十分关注这次成人电影女星Stormy Daniels的官非将如何发展，是否正如他过往涉及诸如破产、弹劾、1月6日国会大厦袭击事件等重大时刻般能够逢凶化吉。

无阻竞选总统 且反获政治红利？

无论特朗普最终是否被定罪，他仍很大机会于2024年竞选总统，因美国宪法只要求候选人3个条件，即出生时为美国公民、至少35岁，以及在美国居住至少14年。换言之，美国法律没有规定阻止罪名成立的犯人竞选及担任总统，理论上当选了还能在狱中领导国家。因此不论特朗普遭到起诉或定罪，都无阻他继续竞选总统。

而且，外界一般相信，即使特朗普罪名成立，以这宗“掩口费”案件来看，刑罚一般不会太重，大多只会被罚款，入狱的可能性很低。反而他其余正被调查中的控罪，包括冲击国会事件、涉嫌逃税等会较严重。

至于选情方面，有分析指出，假如特朗普被起诉，能一定程度凝聚一些共和党选民对他的支持，对他的选情未必是坏事，将有助增加特朗普支持者的投票率，从而增加他在党内初选中的机会。共和党人还预计，特朗普将迎来新一波捐款热潮，事实上，在特朗普被起诉的新闻爆出后，其2024竞选团队已经开始利用这次机会筹款了。至于会否因忙于应付诉讼而耽误选举工程，则另当别论。

“侵侵”垂垂老已 对前助手的遭遇也汗颜…

话虽如此，据纽约时报报道，与特朗普关系密切的几位人士透露，特朗普仍在消化被起诉的消息，他和一众助手均对此感到措手不及。他们初步相信最早要到4月底才会有任何新进展，并正在研究这对特朗普最大的潜在竞争对手、佛罗里达州州长德桑蒂斯的选情影响。

据知，特朗普近期在佛罗里达州的住所海湖庄园里，由乐观和逞强的情绪逐渐变成对自己未来的焦虑。尽管这位前总统表面上充满自信，但现实情况是自1970年代首次受到刑事调查，他数十年来一直害怕并避免遭到起诉。尤其是，他对其名下的特朗普集团前财务总监魏塞尔贝格（Allen Weisselberg）于2021年因参与集团税务欺诈计划而向当局自首一事犹有馀悸，曾向其助手坦言无法相信“当局对那位老人家所做的事”。

不仅特朗普有所动摇，共和党人现阶段虽说大多仍认为特朗普有可能会在党内初选中获得支持，但私底下却也担心特朗普的官非不仅会削弱其明年竞选的能力，还将进一步影响到共和党的选情。而白宫方面则认为，特朗普依然是2024年大选的最可能的对手，也是最容易取胜的一位。但更重要的是，他们认为这位前总统经已失去了大选所需的大量独立和摇摆不定的选民。

他们给出的原因是，纵然特朗普不会厌倦镁光灯，但大部分的选民已对他的新闻资讯感到厌倦，这方面无疑肯定会大大影响到这位前总统日后重新竞选总统之路。