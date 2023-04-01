近期人民币动作频频 挑战美元霸权在路上

来源：香港01

作者：陆一

就在巴西总统卢拉即将访华之际，3月29日，关于巴西与中国达成协议不再使用美元作为中间货币的消息刷屏。“巴西宣布抛弃美元，人民币国际化迈进”之类充满噱头的文章霸屏华文媒体头版，多少令人有点啼笑皆非。但“人民币国际化迈进”是真。

也就在法国总理马克龙即将访华之际，3月28日，法国道达尔与中海油通过上海油气交易平台绕开美元，完成了首单人民币结算的6.5万吨LNG，这笔天然气来自于美国的中东重要盟友阿联酋。

也就在3月28日的这一天，地位逐步稳固的沙特王储穆罕默德和习近平通电话，而这通电话的背后，是3月26日和3月27日，沙特阿美石油宣布了两项在中国的巨额投资计划——一个是入股30%，投资837亿元在盘锦建设日炼30万桶的炼油厂，一个是投资246亿收购入股浙江荣盛石化10%，建设日炼80万桶的炼油厂，并为两者长期提供沙特原油。这两笔用人民币石油换股权的交易，也标志着这两个从沙特进口石油的炼化工厂，实质上很大一部分也是用人民币结算石油了。

随着国际政治经济格局的动荡变化，人民币国际化正在成为重点关注的问题。提升人民币在跨境贸易投资中的使用占比、有序推进人民币国际化是一个不争的事实。

“中巴货币直接兑换”存误读

媒体纷纷报道，巴西外交部3月29日表示，在3月28日与中国达成协议，未来中巴双边贸易绕开美元，用雷亚尔与人民币直接兑换结算。由中国交通银行控股的巴西BBM银行与中国工商银行（巴西）负责。这项协议让中国与巴西可以直接进行大规模的贸易和金融交易，用人民币兑换雷亚尔，反之亦然，而不是通过美元。

但根据中国外交部讯息，中国外交部在回应记者提问的时候，确认中国和巴西今年初签署了在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录，巴西人民币清算安排的建立有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边的贸易投资便利化。

仔细审读，双方意思其实大相径庭。根据中国外交部的表述，中国和巴西只是建立了人民币清算安排，与新闻报道中用双方绕过美元直接结算，用人民币兑换雷亚尔和用雷亚尔兑换人民币的表述根本不是一回事。

中国和其他国家设立人民币清算通道并不是什么大新闻。此前中国为了推进所谓人民币国际化，在1993年中越央行就签订《关于结算与合作的协定》，此后与蒙古国、俄罗斯、老挝、尼泊尔、吉尔吉斯、朝鲜和哈萨克8国央行签订边贸中本币结算协定。2012-2013年，台湾、老挝、新加坡等设立人民币清算银行， 2014年，清算银行扩展到英国、德国、法国、加拿大、澳洲等经济体。迄今为止，中国已经与40来个国家或地区设立了类似的清算安排。

但设立清算通道和双方以本币进行贸易支付不是一回事，更不等于双方货币可以彼此兑换。中国和巴西根本还没有到那一步。

事实上，如果双方交易主体要绕开美元进行支付，马上就面临彼此如何计价问题。就中国和巴西法币而言，市场主体对彼此缺乏信心和认知，双方货币都不是可自由兑换货币，没有经过长期市场过程形成一个价格均衡区间，怎么可能直接进行计价交易？对于特定大宗商品，在有限的市场主体之间或许可以通过易货贸易模式进行下去，但对于纷繁复杂的众多一般商品，易货贸易显然是不可能展开的，双方必须藉助货币媒介来完成交易，而在核算汇率时，显然仍然会以彼此货币兑换美元的汇率作为核定彼此汇率的标准。

但当然，设立清算通道，双方以本币进行贸易支付，用巴西贸易和投资促进局（ApexBrasil）的官方话语来说：“预计这将降低成本，同时促进更大的双边贸易，并为投资提供便利。”

不可小觑的“去美元化”加速发生

“中巴货币直接兑换”虽然存在一定程度的误读，但人民币随着地缘政治变化而被更多国家所选择却是不争的事实。

比如说伊朗和沙特，随着这次三方协议的签署，以及中东国家更大规模的的投资，未来从中国接受的人民币投资，也都会通过出口石油来结算偿还，这些都是必然发生的。这就会形成一个循环，人民币取代了美元，成为了沙伊两国睦邻友好的保证金。而美元基石的石油，就这样跟人民币开启了大规模的绑定。

同样，还是在3月28日，中国最大的贸易伙伴亚细安（东盟），其国家财长和央行行长会议在印度尼西亚举行。印尼《时代周刊》表示，本次会议将讨论启动本地货币结算，减少对主要货币的依赖，《亚细安简报》更是解读，此次会议的主要议题，就是讨论如何减少金融交易中对美元、欧元、日元和英镑的依赖。

更早些时候的1月，巴西、阿根廷在布宜诺斯艾利斯举行的峰会上宣布展开共同货币的准备工作，旨在建立仅次于欧盟的世界第二大货币集团。而巴西提出建立一种名为“苏尔（SUR，意为南方）”的共同货币，以此降低南美地区对美元的依赖。南美地区在内的发展中国家纷纷开始寻求减少对美元的依赖，以减少对这些风险的敞口，并寻求获得更大的经济和金融自主权。

自第二次世界大战以来，美元作为国际货币体系的主导货币，占据着全球贸易和金融体系的核心地位，是以称为美元霸权。这种权力为美国带来了诸多好处，但也时刻影响着国际金融的稳定性（比如引发几次世界性的金融危机），还使其他国家被削弱，甚至丧失自主性和独立性。去年的委内瑞拉就是一个鲜明的例子。

长期以来，委内瑞拉一直依赖石油出口来为其经济创造收入，其大部分石油贸易都以美元计价。然而，美国在2017年对委内瑞拉实施金融制裁，切断了委内瑞拉与国际金融体系的联系。依靠石油为主的委内瑞拉在财政收入、外汇等领域受到了严重冲击。委内瑞拉本国经济也陷入了恶性通胀，2018年全年通胀率高达130060%。

正如中国外交部在今年发布的《美国霸权及其危险》中所述：美元霸权是世界经济不稳定和不确定性的主要来源。在冠病大流行期间，美国滥用其全球金融霸权，向全球市场注入数万亿美元，让其他国家，尤其是新兴经济体付出代价。2022年，美联储结束超宽松货币政策，转向激进加息，导致国际金融市场动荡，欧元等其他货币大幅贬值，其中不少货币跌至20年低点。结果，一大批发展中国家面临高通胀、货币贬值和资本外流的挑战。

中东、亚细安、南美......这些掌握着全球原材料命脉的国家和地区组织，同一时间在尝试绕开美元，这并非是巧合。

随着美元加息进入末期，在美元流动性过剩叠加高通胀的背景下，联储局的高利率推动全球资金面紧张和利率水平上升，引发资本回流，导致大量新兴国家出现恶性通货膨胀与资本外流的双重打击，甚至出现资产暴跌的危机。投资新兴产业的硅谷银行，其破产模式同样可能存在于任何的一个新兴国家，联储局可以通过美元潮汐对其进行无情的收割，让股东清零后出局。美国对自家金融机构都如此狠，更不要说那些口头上的盟友，各国必须未雨绸缪。如今，各国潜移默化正在推进的这些变化，眼下都还是点点滴滴，但聚少成多，但有一天回头看的时候，“轻舟已过万重山”。所谓“去美元化”，本就是一个过程。