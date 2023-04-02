来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

美国前总统特朗普不实申报支付AV女优封口费遭起诉，写下美国新史。特朗普马上高喊“政治迫害和选举干预”，只差还没到学阿扁高举手铐的时候。虽然类似剧情已是台湾政治日常，但看到这一幕，台湾民众该疑美或信美？

特朗普完全不浪费这样的良机。事前他已放出将被起诉的风声，两周募得两百多万美元；被起诉后，特朗普痛斥政治迫害，续喊“让美国再次伟大”，随又发出募款电邮。连丑闻被起诉，都是一门好生意。

特朗普案最吊诡之处，正是特朗普支持者指控政治黑手干预司法，他也因此在党内获得更多支持。党内初选对手更不敢撄其锋，纷纷表态质疑起诉有政治动机；佛州州长德桑提斯甚至指责起诉“颠覆了法治，这是‘反美的’”。

台湾“疑美”算什么，美国司法还“反美”呢！但如果政治真的干预司法，等同美国民主已失去一根重要支柱；而如果特朗普真因诉求司法迫害再度当选总统，岂不等同宣告美国彻底民粹化。如此美国，还是美国？

疑美或信美的争执核心并不只在于美国能否保护台湾，也在于美国是否仍为值得倚靠的民主自由堡垒。特朗普的官司除封口费案，还有国会暴乱案等重案，都足以撼动美国民主基石。美国会走哪一条道路端视美国人民的选择，但信赖哪一个美国，却要看台湾人民的智慧。