政策不前瞻 台湾民众苦尝缺蛋恶果

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

沸沸扬扬两年之久的蛋荒问题，并未看到立即解决的迹象；和政府合作销售进口蛋的卖场，蛋一上架立马被抢购一空，没抢到蛋的民众徒呼负负，继续压抑莫名消失的吃蛋“小确幸”。新北市中和区已有里长提供“城市养鸡班”课程，教授里民如何在不影响环境下，养鸡生蛋来自给自足，并生动地以“家家两只鸡，天天有蛋吃”为标榜，获得里民热烈反应，十足反映了政府无能下的社会怪象。

如果说，这是新近发生的现象，或许还可说“情有可原”。但是，一个市场机制可以解决的供需问题，徒然耗费两年时间，不仅没能消除问题，反让问题愈演愈烈，到最后还是要靠大量进口，只能说是行政效能低落。农委会宣称的各种原因包括禽流感、战争致成本上涨、气候变化等，其他国家也都必须面对，但还是有不少国家鸡蛋充裕、价格波动有限，而台湾却要民众耗神费力去大排长龙，才能用离谱高价买到限量鸡蛋，这表示台湾的鸡蛋产业问题比其他国家严重许多，政府不能甩锅后就当没事。

本报日前在社论中指出，政府若继续干扰蛋价，不让市场机制发挥功能，就会让问题无法解决、拉长民众的痛苦时间。事实上，除了农委会不尊重市场机制外，对问题状况的掌握也是荒腔走板－市面上缺蛋的程度，一再低估；能解决问题的时程，也一路往后拖延；可从那些国家进口和价格如何，也未能掌握；规划要进口的数量，也一再误判而必须大量提高。这些种种偏误，让民众看到农政单位不了解问题、低估问题，也只想淡化问题，也让“排队买蛋”成了高所得台湾的“最美风景”，真叫人情何以堪。

从两年前开始，台湾缺蛋就已经是个问题。农委会拖到去年9月，终于建立了一套“鸡蛋产销资讯平台”，希望即时呈现鸡蛋生产状况。当时业者已公开质疑其效果有限，因台湾禽流感冲击蛋鸡数量，“中镖”蛋农怕被大量扑杀而并未提报实情，数据不可能精准。蛋农认为政府更重要的任务是协助补充种鸡；但显然农委会并未重视，导致事后发展印证了业者看法。台湾是全球资讯产业的关键生产者，农委会资源又多到各种问题都可以用“撒钱”解决，到今天却连基本的鸡蛋产销资讯都无法掌握，只能说是政府效能不彰。

台湾自认产业先进，但全台约1,600个养鸡场中传统鸡舍超过九成，现代化水帘式恒温鸡场却只有接近一成，无法杜绝飞鸟、老鼠，导致禽流感长年不断。这也影响了产蛋效率：台湾蛋鸡每年平均只产190颗，远低于日本的305颗。农业科技如此落后，农委会却不将鸡场现代化列为“前瞻计划”的重要内容，两年前发生缺蛋时也无显著作为，拖延到现在情况严重恶化，才要编列40亿元预算补贴蛋农改善鸡场，这难道不是行政怠惰？

台湾和中国大陆一水之隔，作为一个小型经济体，以贸易处理产销失调是相对容易、成本低廉的，这也是小型经济体的“相对优势”。但政府却以对岸对蛋鸡施打禽流感疫苗，担心病毒被隐藏“可能”带进台湾为由，不进口其鸡蛋；反而千里迢迢、付高昂运费从遥远的国家进口。同时，我们却进口美国有安全风险的莱猪、莱牛和日本核食，宁可让全民长期笼罩在无蛋可吃的忧虑下。

无论是鸡场现代化及销售效率化的长期政策，还是对产销资讯、国际市场和价格行情掌握的短期资讯掌握，农委会都明显失职。蔡政府一路走来，对农民和消费者都百般折腾，但农委会主委陈吉仲却不必负责，也可谓“台湾奇迹”。