马蔡出访 背道而驰抑或分进合击

来源：明报

明报社评

台湾前总统马英九昨日在湖南故乡祭祖，现任总统蔡英文则经美国纽约，抵达中美洲危地马拉访问，两人各奔东西，却巧合地定于周五（7日）同日返台。马、蔡行程看似不相干，却被形容为皆属“认祖（主）归宗”。有舆论认为两人行程代表了台湾政治两条路线，是背道而驰的互别苗头；但亦有分析指马蔡两人似有默契演“双簧”，一个明修栈道，一个暗渡陈仓，马的登陆是为蔡访美“打掩护”。其实，撇除阴谋论，马的“和陆”与蔡的“亲美”，确实彰显了不同取向，马在此时登陆，确有“对冲”蔡访美作用，有助缓解两岸紧张局势，甚至避免中美冲突。

马蔡行程皆低调

待遇评价却不同

这次是73岁的马英九首次踏足中国大陆，他亦是首名登陆的台湾前总统，上周一启程时他慨叹，自己37岁时就负责处理两岸事务，等了36年才有机会到访大陆。他此行主要是返故乡湖南祭祀先人，并带30名台生随行交流。拜谒南京中山陵时，他挥毫题字“和平奋斗，振兴中华”，参观南京大屠杀遇难同胞纪念馆时，他强调所有中国人都应自立自强，才不会被人欺凌。在武汉与中共中央台办主任宋涛会面时，他称两岸同属中华民族都是炎黄子孙，又提到有了“九二共识”，两岸才能搁置争议，共创双赢，和平发展，还提及2015年他与中国国家主席习近平在新加坡的会面，“共同建立一项和平处理艰难问题的历史典范”。

大陆方面对马到访开始较低调，新华社报道他的消息中，只称他为“中国国民党前主席”，但随其后续行程展开，所到之处皆由地方最高领导省委书记设宴款待，宋涛在会晤中更盛赞其任内推动两岸关系和平发展，实现两岸领导人历史性会晤，“利在两岸，功在民族”。两人会面后，国台办随即宣布，自昨日起，解除两岸航线旅客48小时内核酸检测的要求，被视作送给马的“伴手礼”。

蔡英文上周三开启的所谓“民主伙伴共荣之旅”，名义上是访问中美洲仅余的两个邦交国危地马拉、伯利兹，“戏肉”却是去返程过境美国的纽约、洛杉矶。由于预料她回程时可能会晤美国众议院议长麦卡锡，或再度冲击两岸甚至中美关系，美台对她此行都高度紧张，蔡英文在美行程保密到家，也极尽低调。不仅绿营原预期的到访首都华盛顿“突破”未能实现，总部在华盛顿的保守派智库哈德逊研究所为她举办的颁奖典礼及演讲，都移师纽约闭门举行，连在该所“中国中心”任咨委会主席的特朗普时代国务卿蓬佩奥，都出人意料地回避出席，被形容为蔡英文7次过境美国中最为低调的一次。

这种低调与中美关系现在的微妙有关，自气球风波之后，美国亟欲恢复与中方对话，但北京都冷淡以待。蔡英文此时过境美国，拜登政府无法拒绝，但又怕横生枝节。蔡启程前，白宫国安顾问苏利文与中共中央外事办主任王毅秘密通话，被指就此事预先沟通。美方一再重申，蔡英文到美是过境而非访问，属私人非官方性质，符合多年惯例及美台非官方关系，称中方没理由对此事“过度反应”。所以，蔡英文过境纽约的低调或与此有关，再度证明台湾只是美国对华博弈的筹码、棋子。

中美关系微妙阶段

两条路线正负对冲

相对而言，中方这次对蔡过境美国反应较以往强硬，外交部发言人批驳美方多年惯例之说，指出“过去的错误不能为今天的错误开脱，犯错次数的叠加不能提供任何合法性”。国台办发言人更警告，如果蔡英文与麦卡锡接触，“必将采取措施坚决回击”。由于涉及中美博弈及美国国内党争，蔡回程在洛杉矶是否会见麦卡锡，美台暂时都保持缄默。

对马蔡的各奔东西，确有不同解读，岛内有分析指，蔡是根据马的登陆行程，来确定访美行程，不排除马蔡两人有默契。大陆亦有网民批马任内实行“三不”（不统、不独、不武）政策，这次登陆，只谈“和平”，不谈“统一”，实际是“暗独”，登陆是为蔡访美“打掩护”，“女英点火，男英灭火”，两人是分进合击。但从客观效果看，马此行对世界释放了两岸同根同源的信息，包含历史认同、身份认同，倡导两岸重回“九二共识”基础，其主要基调“和平避战”，对两岸关系稳定发展属正向力量；而蔡英文出访的“倚美求独”，甚至散布“台湾愈安全世界就愈安全”等谬论，则是对台海局势乃至地区安全的一种挑衅破坏。从这一点看，马登陆是对蔡访美的一种“对冲”，让国际社会认清：台湾并非只有蔡英文代表的这一种声音。同时有助降低蔡访美的政治和舆论冲击，这无疑也是现阶段中美都乐见的。

马登陆与蔡访美，代表台湾“和陆”与“亲美”两条路线，当中美关系良好时，两条路线或有调和空间，而当大国博弈白热化，就面临抉择，是选择操之在我，还是做别人棋子，哪条才是康庄大道，台湾人民应该心中有数。