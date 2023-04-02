俄新外交政策构想 谋与中印加强合作支援

来源：明报

俄罗斯总统普京上周五（3月31日）签署并落实新版《俄罗斯联邦外交政策构想》（下称《构想》），把美国列明为对俄安全的“主要风险来源”。与2016年上一份《构想》寻求与美筑构互利关系迥异，新版文件质疑美国利用乌克兰危机做借口，与盟友向俄发动“混合战争”。新版《构想》又指俄罗斯图进一步加强与中国和印度的合作，并在所有领域上互相支援。西方传媒和专家认为，俄罗斯正试图削弱西方在国际外交上的主导地位，同时为自己争取更多盟友和伙伴。

这次是俄罗斯时隔近7年更新这分外交政策纲领，普京强调是因世界局势出现重大变化，被迫调整这份战略文件。新《构想》形容美国是俄罗斯安全及世界和平的“主要风险来源”——西方集体激进反俄政策的“主要启发者、策划者和执行者”，批评美国及其盟友把俄为保护切身利益的乌克兰政策当反俄借口，发动新型“混合战争”（hybrid war），而俄打算优先清除美国和其他不友好国家对全球事务“残余支配”。法新社报道指，文件中的“不友好国家”（unfriendly states）是指谴责俄军侵乌和对俄实施制裁的欧美国家。

七年来首更新 强调与中国“互相援助”

俄罗斯在新《构想》中以捍卫“俄罗斯世界”（Russian World）的“国家文明”（country-civilisation）自居，反抗任何“导致人类传统精神、道德价值和诚信丧失的“假人道”和其他新自由主义意识形态观点。《构想》强调俄罗斯对西方没敌意，不认为是西方的敌人，又称有意“与美国保持势均力敌、和平共处，并平衡双方利益”，望西方明白其敌视和霸权野心缺乏前景，并重返与俄合作。文件认为俄罗斯与欧洲关系难正常化主因，在于美国和其个别盟国战略地为欧洲划界，削弱损害俄罗斯和欧洲国家的经济竞争力，限制欧洲国家主权，保障美国全球支配地位，指欧洲国家如果提升外交政策独立性，转为与俄罗斯寻求睦邻关系，将有利欧洲地区安全和福祉。

俄谋削西方外交主导 争取伙伴

新《构想》另一重点是加深与中国和印度这两友好国家联系，并列明“目标进一步加强与中国全面伙伴关系和战略合作，聚焦所有领域上的互利合作、互相提供援助”。新版比旧版多了“互相提供援助”描述，但少了与中国发展“平等和以信任为基础的伙伴关系和战略合作”的论述。

俄罗斯外长拉夫罗夫上周五形容文件点出了“不友好国家”行为已经对俄罗斯安全和发展构成的“存亡威胁”。英国《金融时报》前天引述“卡内基国际和平基金会”高级研究员科列斯尼科夫（Andrei Kolesnikov）称，普京视在世界划分成不同势力范围的形势下，有需要争取更多“朋友”，以提升俄罗斯大国地位。科列斯尼科夫又指新《构想》的概念揭示俄罗斯在外交上“另辟蹊径”，反映其被孤立的程度“前所未有地高”。