中国发力吸外资 振经济抗美打压

来源：星岛日报

星岛社论

中国过去一个多星期接连举办两场国际级高峰论坛，论坛主旨突出中国加快向外开放、推动亚洲和平繁荣，借此吸引外资加力拓展中国业务，并抗衡美国的脱钩断链举动。为加快吸引外资，中国并将今年订为“投资中国年”，主动出击抢外商。中国在疫后新时代推动复常，除了政府制定政策和方向，还须企业落实，所以在推动国企敢干、民企敢闯外，还需要外企敢投。

只靠内需易变塘水滚塘鱼

中国去年底放松疫情防控，已渡过冠病疫情爆发的冲击，目前主要工作是推动经济复苏，首要是刺激内需，让内部消费带动经济回到正轨，然而经济复常必须两条腿走路，不能只靠内需，因很容易变成塘水滚塘鱼，难以长久成为经济动力，故必须注入新水，吸引外资就是中国经济行稳致远的另一条腿。

此外，在过去3年中国严格防疫，要减少人流出入，并不时围封社区以阻遏病毒传播，美国就借口批评中国损害全球供应链稳定，并敦促西方企业分散供应链生产、撤离中国，以图釜底抽薪，推动与中国脱钩、将中国赶出全球供应链，以重挫中国经济。

无论为了推动经济复苏，还是抗衡美国的脱钩断链动作，中国都有需要加力吸引外资。为此中国在过去1个多星期先后举办2场国际级高峰论坛，向世界、向外商宣扬中国会以更开放政策打开大门，并推动全球团结合作。

中国先是上月25至27日举办中国发展高层论坛，以“经济复苏：机遇与合作”为题，广邀全球500强巨企高层参与。国务院总理李强在接待跨国企业高层时表明，中国经济已深度融入全球分工体系，中国发展离不开世界，世界发展也需要中国，中国将扩大对外开放，提升贸易投资自由化便利化水平。

对跨国企业领导人而言，今年欧美因去年的大幅加息和今年的银行危机，将面临经济与消费增长停滞，反而中国会出现疫后放松的大反弹，将是他们生意增长的重要商机。中国在此时广开大门邀请他们亲临参观疫后复常的中国，因此美企如苹果、辉瑞、宝洁、高通、桥水，欧企如梅赛德斯-奔驰、宝马、雀巢等的最高负责人都亲身出席论坛，令论坛充分展现出中国要外资合作，外资亦渴求中国机遇的情境。

优化制度推动“外企敢投”

其次，中国在上月28至31日举办博鳌亚洲论坛，除邀请跨国企业高层外，还请来外国政要如西班牙首相桑切斯、新加坡总理李显龙、马来西亚首相安华等。会议以“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”为主题，李强在大会开幕词中点出，全球面对不确定、不稳定，需要大家携手构建亚洲命运共同体，打造世界的和平稳定锚、增长动力源、合作新高地。中国推动全球国家、企业的团结合作，无疑是要反击美国刻意分化世界、孤立中国。

两场高峰论坛针对跨国企业、外国政要，中国为扩大吸引外资的范围，还首次将今年订为“投资中国年”，帮助地方省市推出全年招引外商活动，争取大中小外资到临，上周二并在广州举行“投资中国年”招商引资活动启动仪式，由国务院副总理何立峰向外资驻华高层，阐述提高外商投资环境的各项政策。

“投资中国年”关键是协助地方省市主动出击，故包含“走出去”和“请进来”活动，组织地方企业走出去，参加海外各类展览，以及利用中国进口博览会建立的品牌与联系，举行“进博会走进地方”，如上月中就举行“进博会走进吉林”，将参展外商请进吉林商谈投资。

李强在博鳌论坛提出，要优化制度以推动国企敢干、民企敢闯、外企敢投，如何做到外企敢投，以加快经济复苏、抗衡美国打压，已成国务院今年重中之重的工作。