中美气氛逆转 蔡英文低调

来源：中时电子报

作者：汤绍成

此次蔡英文总统过境美国，本被外界认为是和前总统马英九访陆相互争辉，但目前看来，调整后的行程安排和新闻发布都显得十分低调，可见美台双方都对北京有所顾忌。在纽约过境时，美国反中大将蓬佩奥未如预期现身颁奖典礼，回程时，美国众议院议长麦卡锡和蔡英文的会面是否也会有所微调，以免引发台海风暴，将是外界关注的焦点。

美国已通过《台湾旅行法》，蔡总统如今还是只能过境，甚至还得避开华盛顿，日前白宫还临时取消蔡英文过境的简报，显见美方的保守态度。蔡总统此次过境纽约的亮点，是接受美国智库“哈德逊研究所”颁奖。该所的总部在华盛顿，却特别选在纽约的一家旅馆举行颁奖仪式，这与以往共和党强力以台制中的做法有些差距。因该所乃共和党智库，且该党国会议员也希望此次蔡能踏进华府，据报道是台方有意避免刺激对岸，最终才以纽约取代华府。而且被视为对中鹰派、目前担任该所“中国中心”咨询委员会主席的前国务卿蓬佩奥也并未出席仪式，这是因中方的施压，或是美方朝野两党的交易都有一定的可能性。

据报道，蔡英文已在纽约与美国众议院少数党领袖、民主党团领袖杰福瑞斯会面，但府方不愿证实，且参加纽约侨宴的政界人士也未如预期，显现美方的谨小慎微。至于此行的重头戏，在蔡英文过境洛杉矶时，原本计划赴雷根图书馆的演讲传出可能被取消；至于美国众议院议长麦卡锡和20余位国会议员一起和蔡英文会面的行程是否会有调整，仍有待观察。

其实，蔡英文此次过境美国，看似共和党比主政的民主党更加积极，因为哈德逊研究所、雷根图书馆都与共和党关系密切，麦卡锡也是共和党籍，这使得拜登政府可以避开北京的抗议。

民进党擅长出口转内销的宣传，但在去年九合一选举大败之后，民进党有意降低抗中的力道，尤其，在蔡出发前，北京已拔去台邦交国洪都拉斯，而下一个极可能是南美的巴拉圭，此乃警告在先，再观察蔡英文过境美国和美方的作为，然后再采取回应，陆方再度军演的可能性还是存在的。

至今美方还持续支持台湾，但自习近平访问俄罗斯之后，中美对峙的局面似乎有所转变，俄国牌对上台湾牌，美方显得更谨慎打台湾牌了。最近美国财政部长、商务部长，甚至国务卿都有计划访中，故美方有意降低蔡英文过境所可能产生的不良后果，确实可以理解。先前美台在AIT总部举行国安高层对话时，美方即提示台湾必须化解可预期的危机，此乃双方的默契。若真能如此，这次台海或可避免再次动荡。

作者为国立政治大学兼任教授