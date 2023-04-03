来源：中时新闻网

作者：刘必荣

法国总统马克龙4月5日到8日要和欧盟委员会主席冯德莱恩一起到中国访问。马克龙一直认为默克尔退休之后，该他出来领导欧洲了。所以他提出了欧盟的改革计划，也准备和中国方面谈乌克兰的情势。拉着冯德莱恩同行，是想向中国表示欧洲的团结。

可是就算欧洲真是团结的，法国却是分裂的。3月16日，马克龙引用宪法第49.3条，在不经国会表决下，强行通过将退休年龄从62岁延后到64岁的退休改革法案。反对党议员认为自己的投票权被剥夺，愤而全体起立，击桌唱国歌抗议。反对退休改革的老百姓也一下炸了锅，认为政府过于蛮横，于是愈来愈多群众涌上街头，连一向平静的波尔多都出现了示威的人潮。

马克龙认为他这样做并不违法。事实也是如此，法国总统引用第49.3条完全合宪。反对党若对此不满，大可在24小时内对内阁提出不信任案以为补救。若不信任案通过，内阁就将垮台（总理下台，总统仍在位），法案也必须中止。而国会的确也提了两个不信任案，但是都没有过。现在除非宪法委员会叫停，或提出折衷建议，否则这个法案应该就会付诸实行。

就马克龙而言，法国人口老化、经济衰退，若不及时对退休制度进行改革，政府很快将发不出退休金，因此改革势在必行。但以目前的国会生态，透过正常国会表决程序，法案又很可能过不了，所以只有赌上一把，引用49.3条，强行通过。

可是法国政治评论指出，政治人物应该知道，不是你认为对的都推行得了，还必须讲究方法与时机。何况马克龙给人的印象本就是傲慢的人生胜利组，根本不想听反对意见，也不想跟老百姓沟通，所以才会这样横柴入灶。一些走上街头的抗议人士表示，他们反对的不只是退休制度改革，更是马克龙这种漠视民主程序的决策风格。所以法案虽过，但法国分裂之局却依然难解。

1968年戴高乐担任总统时，也曾经历过几个月的大型示威，他号召百万群众走上街头支持他的政策，并解散国会，举行大选，结果获得胜利。马克龙找不到百万群众，也不想提前解散国会，因为未必能赢，所以无法仿戴高乐的故事。但即便是戴高乐，长期示威耗尽社会共识，一年后还是因另一件公投案没过而下台。

也有论者指出，马克龙在退休改革上把府会关系弄得这么僵，那他其他的改革，如环保、教育、移民等还想不想推？可能通通得停摆。还有法国学者指出，去年大选人们支持马克龙，不是支持他的政策，而是要阻挡极右派国民阵线的勒庞出线。今如果因强推退休改革，反让国民阵线得利，最后把总统宝座送给了勒庞。勒庞是疑欧派，马克龙则一心想领导欧洲，若最后让疑欧派的勒庞继任，这岂不是一大讽刺？人在中国强调代表欧洲的马克龙，想来心里一定是揪的。

可是马克龙现又不能在退休制度改革上妥协，因为那将为街头示威合理化，升高反对党气焰。但若不妥协，街头又永无宁日。看来动用49.3条的豪赌，到底是赢是输，只有等待时间证明了。