日本工程机械厂商将中国作为出口基地

来源：日经中文网

作者：柘植康文

日本大型工程机械厂商把中国转变为通用产品出口基地的趋势正在加强。日立建机扩大了从中国向东南亚和欧洲出口的规模。小松也在削减中国产能的同时扩大出口。虽然中国当地需求低迷，但在零部件采购便利性和人工费方面，中国作为生产基地仍具有优势。日本企业将利用中国的剩余产能重新打造供应链。

日立建机2021年度从中国、印度、印度尼西亚基地向其它地区出口约700台工程机械，2022年度将增至约4000台。其中一半以上是从中国向东南亚、欧洲等其它地区的出口。

向欧洲出口的中小型机和用于出租等的通用产品此前主要在日本土浦工厂（茨城县土浦市）生产，目前已部分转移至中国安徽省的工厂。随着与美国迪尔（Deere）解除在美洲的合作，日立建机需要确保面向北美市场的产能。日本国内将增产具备最新ICT（信息通信技术）功能的面向北美市场的高价位产品。

日立建机的首席财务官（CFO）盐嶋庆一郎表示，“今后将继续把中国剩余的产能用于面向出口，把日本的产能用于面向北美市场”。

由于中国房地产市场低迷和供应过剩，预计2021年度约为20万台的中国国内液压挖掘机市场2022年度会萎缩至十几万台规模。如果剔除中国当地厂商，海外厂商的销量将同比减少四成，降至2万台左右。再加上中国地方政府的财政恶化等拉低基础设施投资，预计今后难以指望销量大幅回升。

随着三一重工等中国当地厂商在提高基础性能的同时展开价格攻势，2000年代曾达到两位数的小松和日立建机的在中国市场份额分别降至数个百分点。两家企业面向中国市场的生产设备变得过剩。不过，中国的生产在原材料和人工费方面具有竞争力，而且日本的零部件厂商已经进驻中国，容易采购零部件。在此背景下，把面向中国的产能转为用于出口的趋势正在加强。

小松从中国出口产品开始于2021财年（截至2022年3月）后半。2022财年以面向东南亚和中南美为中心，将达到3000台左右，增至上财年的三倍。主要出口2021年夏季在东南亚等市场投放的中等价位的20吨级挖掘机等。

小松社长小川启之表示，“中国需求在下一财年仍将维持严峻状况，但由于钢材价格低等原因，作为生产基地具有成本竞争力”。3月底之前将在山东省济宁市整合生产子公司和零部件子公司，调整当地的生产线和人员，把年产能降至比此前减少四成的1万台。预计今后面向中国国内的销售规模为4500台左右，一半以上的产能将用于向其它地区出口。

除了小松和日立建机，其他日本厂商也在调整中国业务。神户制钢所旗下的神钢建机决定关闭面向中国国内生产液压挖掘机的浙江省杭州市工厂。把中国国内的生产集中至四川省成都市，2023年初完成转移。年产量从10500台减半，减至5500台。

住友建机将从中国向印度尼西亚等东南亚国家出口8吨级小型和35吨级中型液压挖掘机。计划使2023年度的出口量比2022年度增加三成。住友建机在中国的挖掘机营业收入2022财年（截至2022年12月）同比减少58%，降至134亿日元（1.34亿新元），将加快转向矿山和道路工程等带来旺盛需求的东南亚市场。

在小松和日立建机2022财年的营业收入中，预计中国所占的比例仅为3%。在2010年代，中国曾占到营业收入的一成以上，两家企业在日本股市上被视为“中国相关股”的代表。由于大宗商品行情受到中国经济的影响，其股价依然存在跟随中国经济的动向而波动的一面，但目前中国市场的直接影响有限。

从2022财年的营业利润来看，由于通过北美和东南亚等地的销量增长和提价来抵消中国市场的下滑，预计两家企业均将创出历史新高。不过也存在消极因素。中国企业受国内市场低迷的影响，正寻求扩大对东南亚等地的出口。日本企业也通过推出降低价格的产品加以对抗，虽然保持较高份额，但存在再次陷入消耗战的隐忧。

由于全球货币紧缩，用于住宅和道路施工等的工程机械需求正在下滑。在成为中国出口目的地的新兴市场国家，日本企业如何彰显燃效和耐久性等价格以外的优势来吸引顾客正在受到考验。