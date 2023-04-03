法国退休制度改革的启示

来源：台湾《经济日报》社论

法国从今年年初以来，已有过九次大罢工示威，前几次规模都超过百万人，上周二是第十次，抗议的焦点是马克宏总统提出的退休制度改革法案，到2030年时，将法定退休年龄从62岁延至64岁。法国人本来对罢工示威司空见惯，但是现在的规模愈来愈大，公共运输系统停摆，运送蔬菜食物的卡车被堵在路上，甚至巴黎街头垃圾无人清理，臭气冲天。

退休制度改革，是一个公共政策的问题，也是财政问题，若处理不当，也会成为一个烫手的政治山芋，很多地区包括台湾在内，都曾经经历过，现在法国开始要面对。

之所以会有如此风潮，并不是因为法国人特别懒惰，而是法国人特别重视自己的权利，尤其在意家庭生活，尤其在现代社会，有形工时也许愈来愈缩短，但是无形工时却愈来愈长，法国人忍受不了退休年龄往后延长两年。

法国之所以不同于其他工业化国家，是左派工运组织发展得特别好，而法国人对于示威抗议的权利，也格外尊重，因为不知何时自己也被迫要示威，法国对贫富不均的问题特别敏感，比起美国人认为富有是成功的象征，法国则认为财富是因为剥削穷人而来。

之前曾经有几次，希拉克想推动改革，但1995年碰上大示威，只好让步作废，继任者萨科齐在2010年好不容易将退休年龄从60岁延至62岁，连任却失败。2019年年底，马克龙要推动退休改革，引发了25年来最大的罢工游行，冠病疫情来袭，改革不了了之，马克龙连任后，新年致词中将2023年称为“法国年金改革之年”，称改革已“不再有商量的余地”。

历任总统都强调，法国的年金制度濒临破产，这是事实；50年前，法国的在职人员和退休人员的比例约为4比1，到了2019年已降至1.7比1，于此同时，法国人的平均预期寿命已从1981年的74岁上升到今天的83岁，如果不做任何改变，到2030年，法国的退休年金每年会出现50亿欧元（72亿新元）的赤字，目前法国GDP的14%都花在退休金上，其他OECD国家只有一半不到。

可是批评者认为，目前退休金制度改革没有急迫性，而且不该只考虑延长退休年龄，而应通过对富人征税的方式缓解危机，单在冠病期间，法国最有钱的人财富增加了1890亿欧元，但是马克龙政府始终站在富人这边。

抗争之所以从年初以来，愈演愈烈，与总统马克龙傲慢的处理方式，有很大的关系；马克龙的政治计算是，虽然没有够多的票数通过法案，但是足够让内阁通过不信任投票，所以援用宪法授权，在未经国民议会投票情况下，强行立法。

虽然法律已经通过，但还需经宪法会议审查是否违宪，上周的大示威，就是把抗议规模拉高到宪政危机，目前法国政府严阵以待，除了英国国王查尔斯暂缓访问，4日马克龙访问北京，可能也受影响，更重要的是，马克龙的后续其他改革方案，也会受到影响。

长远来看，此事将葬送的是法国的未来；马克龙之所以当选总统，就是因为民众对法国传统左右政党都不满意，经过多次选举之后，社会党与戴高乐派更加式微；目前国民议会577个议席中，除了马克宏的中间多数派250席，第二大党（88席）就是极右的国民联盟，领导人勒庞今年55岁，作为政治人物正当年富力强。第三大党（74席）就是极左的不屈党联盟，其领袖梅朗雄今年72岁，口才极好，也有问鼎之望。

马克龙任满离职后，他所带领的中间派将随之而消失，马克龙找不到继承人，现在大家都认为，极右派勒庞，可能会成为这场危机的最大赢家，下一届法国总统出现“欧洲特朗普”，也不令人意外。