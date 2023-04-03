蓝白有机会合 但挑战大变数多

来源：中评社快评

台湾2024选举蓝白能否合的议题备受各方关注。台湾民众党主席柯文哲4月1日南下高雄出席于中正公园举办的“民众亲子野餐会”被媒体问到是否考虑“蓝白合”的问题时无奈表示，大家都在讨论这个话题，但从来没人跟他提案到底要怎么合作，而民进党则在2016利用他胜选后就把他丢到垃圾桶。柯文哲也认为，国民党跟民众党的DNA还是差很多，双方要合作在实际、实务上都有困难，国民党可能也认为自己推派人选就好，为何要找柯文哲？

2024大选的人选，除了民进党已明朗化之外，其他政党的人选或组合都还不确定。蓝白合的议题之所以备受各方关注，是因为这个议题的不同状况，可能产生不同的参选组合，并成为影响2024选举结果的关键因素之一。

很明显的，蓝白合是民进党最担心的；民众党及支持者期待蓝白合，但也有顾虑，担心像2016年一样被人利用完后就丢弃；国民党及支持者也期待蓝白合，但目前苦于蓝营自己都还没有定于一尊，当然也就无人可以代表谈蓝白合的事情。国民党如何确定或征召人选，还不明朗。

我们认为，不管用什么概念或名义，促成蓝白合或团结非绿阵营参与2024选举，是蓝白支持者普遍的期待。因为大家都很清楚，蓝白合都未必能赢民进党，蓝白不合更难赢民进党。

我们也认为，蓝白能否合，关键在于国民党，在于国民党有无足够的智慧和格局，当然绿营的挑拨也是变数。就目前观察，蓝白合不无机会，但挑战大、变数多。