当市场恐慌时，美联储会采取行动吗？

来源：上海证券报

恐慌，本身是一种情绪的反应。当情绪出现传染时，必须及时阻断，才能避免更大的风险出现。当市场恐慌时，美联储将不可避免地采取行动。

美国银行业爆发危机以来，资金面的骤然紧张令美联储“打开闸门”。3月8日至3月22日，美联储总资产增加了3915亿美元（5223亿新元），这不禁让市场感叹“QT（资产负债表缩减计划）已死，QE（量化宽松）是一条无法回头的单行道”。从2022年4月以来，美联储的QT持续了近一年的时间，资产缩减规模达6232亿美元，但近两周的“扩表”已经蚕食了此前大部分的“战果”。

为缓解资金面紧张状况，美联储提供了三种路径：一是贴现窗口，增加了1057亿美元；二是新增BTFP（银行定期融资计划）工具，增加了537亿美元；三是对被FDIC（美国联邦存款保险公司）接管的硅谷银行和签名银行，提供包括过桥贷款在内的其他信用扩张，共1796亿美元。而全球市场对美元的需求同样强烈，在最新一周的美联储资产负债表中，对外国央行的贷款增加了600亿美元。这也可能预示其他经济体的银行业危机仍在发酵。

但与储户排队取款、银行存款失血加剧相对应的是，资金疯狂涌入美国货币基金市场。相对而言，货币基金“高息且避险”。截至3月22日，美国货币基金规模增至5.13万亿美元，创下2007年以来的最高纪录，且连续两周增长超过千亿美元。虽然货币基金同样是投资于债券类的品种，但两害相权取其轻，最终出现了存款搬家的现象。

从历史上看，货币基金规模出现急速飙升的2008年与2020年，都对应着美联储停止加息，并逐渐走向降息周期。2008年货币基金规模从2.5万亿美元飙升至4万亿美元，美联储的政策利率从5%逐渐下行；而2020年货币基金规模从3.5万亿美元升至5万亿美元时，美联储的政策利率也从2.5%逐渐下行。此次货币基金规模飙升，美联储政策还会出现逆转吗？

对于美联储加息，市场当下的预期非常混乱。反映到债券市场，是波动率加速上升。美联储坚持“不降息”的判断与市场隐含的利率路径存在巨大分歧，部分是因为银行风波的影响幅度存在较大不确定性，但在现实世界里，或将不断倒逼美联储作出选择。

一方面，银行系统所面临的风险并没有完全解除，美联储当下采取的加息叠加扩表的组合，不足以完全消除挤兑风险以及金融系统所面临的潜在压力。另一方面，美国利率的快速上升，导致利率曲线倒挂，也预示着对经济的累加效应将在后期逐渐增大。当“软着陆”的美好愿望，最终变为“硬着陆”的现实，故事情节将会出现反转。