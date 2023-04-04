来源：中时新闻网

作者：魏国彦

美国前总统特朗普因涉嫌在2016年伪造文书，挪用经费付封口费给与他有染的成人片女星而遭起诉，罪名多达30几项，他预定将于4日（新加坡时间5日）到纽约市出庭。特朗普声称，这是史上最大的政治迫害。

特朗普因祸得福。最新民调显示，共和党选民力挺特朗普，他的支持度大涨，领先潜在的2024年总统大选竞选对手、佛州州长德桑蒂斯，大赢26个百分点。特朗普的竞选募款也在两天内涌入1.5亿美元（1.99亿新元）的捐款。

特朗普的动员爆发力不容小觑。民主党执政的纽约市山雨欲来，全体制服警察出动值勤，如临大敌。回顾上次总统大选，特朗普落败，2021年1月6日在特朗普的号召下，两千多位暴民冲入国会，中断了国会两院确认选举结果的议程，酿成五人死亡的惨剧。

目睹2016年特朗普当选总统后的种种作为，就有学者警告，特朗普荣耀背后的黑暗将临；2017年2月，《华盛顿邮报》决定每天提醒读者，在报头之下印出“民主死于黑暗”（Democracy Dies in Darkness）的铭文。

特朗普善于制造争议，借端借势，裹胁共和党人，形成团结阵线，对抗民主党，早成惯技，三年多前的“弹劾特朗普”攻防战已经上演一回，从2020年初创下长达破纪录的35天政府停摆，到年底特朗普成为史上第三位被众议院弹劾的总统，最后才在参议院领袖、共和党籍的麦康奈尔力挺下幸免过关。

弹劾斗争的惊涛骇浪加深了美国政体裂解（regime cleavage）的势头，种种民调显示，民众的党派意识超越种族、性别、贫富，是区分政治态度最主要的因素，民众对于对手党的反感（partisan antipathy）变得比以往都强烈，“越来越多的公民和官员相信：规范、制度和法律的信赖都可以被忽视、颠覆或取代”，在政治攻防中将对手贴上“非美国、不忠诚，甚至叛国的标签”成为趋势，激进的支持者在意识上根本否认对方的公民资格，美国引以为傲的两党政治退化到部落主义状态。

2021年1月6日国会暴乱僵持之际，特朗普在拖延了几个小时后发出“和平回家”的呼吁，而不是“决一死战”的号召，算是有所节制，没有酿成更大的灾祸。事后，不少政治学者警告，在美国现行的总统选制与社会对立氛围下，大选爆发大规模暴力冲突的可能性急遽升高，继南北战争之后的“第二次内战”并非不可想像，而这个“狼来了”的预言正在“封口费”新一波浪涛中又再次浮现。

这次“封口费”事件如同当年的弹劾事件，即便能揭露特朗普的非法行为，也不能改变选民立场。特朗普一方面为了自保，另方面火中取栗，将牟取更大的政治利益─在2024总统大选中胜出；正如同台湾的民间智慧所言：“败选被关，胜选过关”，他意志昂扬，拼其洪荒之力进行人生最后一战，什么招数都使得出来，“特朗普狼”，真得要来了！