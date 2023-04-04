美国如何重振弹药工业？

来源：美国之音

作者：薛小山

美国国防部官员近日宣布大幅提高弹药产量，但未必可以赶得上乌克兰战争中的弹药消耗速度。国安专家警告，乌克兰战争也凸显出美国国防工业基础在台海战争中可能面临的挑战，美国亟需评估总体弹药需求，采取多种举措提升弹药生产和国防工业基础，向中国大陆展示美国能够在长期消耗战中向台湾实际投送和补给弹药及武器系统的能力。

美军参谋长联席会议主席马克·米利（Mark Milley）3月29日在美国国会众议院军事委员会（House Armed Services Committee）的听证会上表示，乌克兰的一个重要教训是，在有限的区域战争中，传统弹药的消耗率也高的令人难以置信。

他说，“如果朝鲜半岛发生战争，或者美国与俄罗斯、美国与中国之间爆发战争，弹药消耗将会破表”，“我们还有很大的努力空间，确保我们的库存足以应付真正的突发事件。”

据《防务一号》（Defense One）网站3月28日报道，美国陆军副部长卡马里奥（Gabe Camarillo）在美国陆军协会的研讨会上表示，美国将把155毫米炮弹的月产量翻一番，达到24000枚，并在五年内增加六倍。美国还试图增加标枪（Javelin）和制导多发火箭系统（Guided Multiple Launch Rocket System）的产量。

美国今年在用于制造武器和弹药的工业设施上投资超过20亿美元（26亿新元）。卡马里奥说，这些项目是由国会迅速授予和资助的，属于一项为期15年、耗资180亿美元的计划的一部分，该计划旨在推动美国政府拥有的武器和弹药设施现代化。

华盛顿智库战略与国际问题研究中心（Center for Strategic and International Studies）的高级副总裁赛斯·琼斯（Seth Jones）3月31日在《外交事务》上发表的“美国迫在眉睫的军火危机”一文指出，美国向乌克兰提供军事援助是正确的决定，但美国本可以使用这些系统在印太地区训练美国军队或为未来的战争储备物资。

美国军援乌克兰会否影响协防台湾？

乌克兰战争爆发一年后，美国的军事援助达到320亿美元，在2022年2月至2023年3月期间向乌克兰提供了超过8500套标枪反坦克系统、1600套毒刺防空系统和38套海马斯（HIMARS）。

据台湾媒体报道，由于美国对乌克兰的军事援助，台湾推迟了从美国购买从陆射小直径炸弹（GLSDB）的计划，可能会在三年后才继续进行购买。

琼斯指出，在乌克兰战争的前六个月内转移到乌克兰的标枪数量与美国通常在七年内生产的数量相同。即使生产速度加快，也可能需要数年时间才能补充热门武器的库存。标枪、毒刺、HIMARS、制导多管火箭发射系统（GMLRS）和鱼叉反舰导弹等武器系统的出口速度之快，可能意味着美国没有足够的库存弹药来满足对于中国和俄罗斯的战争计划的需求。

此前在战略与国际问题研究中心几乎每一次关于台海战争的兵棋推演中，美国都在长达三周的冲突中消耗了5000多枚各种类型的远程导弹，标准6（SM-6）等舰载弹药也会大量消耗。此外，美国都会在冲突的第一周内耗尽反舰巡航导弹库存，这些导弹能够从中国大陆防空系统的射程之外打击中国海军。

英国伯明翰大学国际安全与战略系教授帕特里克·波特（Patrick Porter）发文指出，美国通过武装乌克兰阻止中国大陆在台湾采取行动的想法站不住脚，只是一种松散的“多米诺骨牌”思维。以武器供应为例，台湾和乌克兰的需求有显著的重叠，比如运往乌克兰的防空导弹、反坦克导弹或火箭炮发射器也可用于对付解放军登陆艇或直升机的攻入。

“但从根本上说，用于一个战区的物质资源（比如人员、资金、工厂或总统的时间）不能分配给另一个战区。对乌克兰的援助计划还伴随着部分战略重心转向欧洲。华盛顿已将数千名军队以及宝贵的空军、海军、后勤、监视和侦察资产调回欧洲，而此时中国正在增强其在优先区域部署的力量。”波特写道。

密西西比州立大学政治学和公共管理系助理教授本杰明·特卡奇（Benjamin Tkach）对美国之音表示，按照目前的生产率，美国将难以满足本国的需求、乌克兰的需求以及在台湾的弹药储存需求，这三者在特定武器、弹药和系统支持方面有所差异，但存在相当大的重叠。

“目前，美国和台湾必须探索台湾如何为未来的冲突获取、生产和储存弹药。一些战争模拟，包括最近CSIS的模拟，指出了中国大陆发动封锁的可能性，这将在冲突中严重阻碍补给。”

美国退役海军中校、南洋理工大学拉惹勒南国际研究院高级研究员布拉德福德（John Bradford）对美国之音表示，乌克兰战争已成为一场混战，使用相对短程的武器来阻止对手行动或摧毁地面部队。相比之下，至少在初始阶段，西太平洋的战斗将大量涉及隐形部队和远程武器。

“但在这两种冲突中，将主要武器投入战斗都需要有可靠的供应链。这意味着两者都严重依赖于相似的不花哨的小部件才能有效，这些小部件也需要更换。 ”

他指出，对于台湾冲突，需要担心的是代价高昂的对峙次数，并且有演化成类似乌克兰战争的可能。“这些对峙在最初几周至关重要。如果双方都表现出我们在俄罗斯和乌克兰身上看到的决心，战争将拖延下去。如果中国大陆让地面部队进入台湾，那看起来更像乌克兰战争。”

不过，前美国国防部负责后勤和物资准备的助理国防部长、现任专业服务委员会（Professional Services Council）总裁兼首席执行官戴维·贝尔图（David Berteau）告诉美国之音，军援乌克兰实际上增强了美国援助台湾的能力，“因为它强调和阐明了美国需要立即采取行动、作出更好的规划和投资以满足这些（军火）需求的必要性。”

“时间可能不会站在我们这边，但我们现在比一年前知道的更多，我们需要利用这些（认知）来做投资和准备。这就是你在国防部如今与其承包商采取的行动以及预算提案中所看到的进步。”

除了不同类型的弹药需求，台海战争面临的后勤环境与乌克兰战争也有显著差异。 特卡奇表示，关于弹药，需要要强调的一点是运输重量和危险，乌克兰与北约盟国波兰的广阔陆地边界使得铁路和公路运输成为可能。

“我没有看到关于在发生冲突时补给台湾所需的运输能力的分析，这将是一个关键问题。有争议的空域和中国大陆包围台湾的潜在能力，可能需要预先部署台湾冲突所需的所有弹药，这是与乌克兰战争不同的第二个挑战。台湾和美国必须制定一项计划，以确保库存多样化、受到保护、规模庞大且得到维护。”他说。

二战后美国国防工业基础惊人薄弱，亟需向中国展示增援台湾能力

目前，美国的国防工业基础不足以应对在印太和欧洲战区可能爆发的旷日持久的战争。华盛顿智库哈德逊学院高级研究员彼得·拉夫（Peter Rough）和自由社会未来中心副总监迈克·沃森（Mike Watson）3月13日在《外交政策》发文表示，如果爆发战争，美国军方将不得不使用其现有的和平时期库存，而且几乎没有能力补充库存。

“华盛顿等待重建的时间越长，就越有可能造成类似于1941年的情况。当时日本军方领导层知道在美国完成重建、阻止日本实现目标之前，它只有很短的时间窗口来攻击毫无准备的美国。”

约翰霍普金斯大学历史学者哈尔·布兰兹（Hal Brands）31日在彭博社专栏中写道，一场旷日持久的乌克兰战争为美国提供了一个真正认真对待国防的机会，“目前所谓的国防工业基础的薄弱程度令人震惊”。

布兰兹列举历史先例指出，在1940-41年，美国人曾经争论向英国提供租借援助是否会浪费自身所需的资源，然而事实证明，美国在运往英国的武器上的支出帮助刺激了当时薄弱的军火工业，缩短了美国在日本袭击珍珠港后的动员时间。

美国目前已经做出了一些改革努力，包括投入资金升级老旧的弹药厂和武器库等基础设施，2023 年国防授权法案还批准了某些弹药的多年期合同，以激励企业投资。

但专业委员会的贝尔图指出，乌克兰战争就推动美国国防工业的改革方面敲响了警钟，但关注度仍然不够。

“不仅仅是终端产品制造商必须做好准备。供应链、组件、原材料、熟练劳动力、训练有素的分包商和资金，所有这些都必须提前调整好，因为这不像制作奥利奥饼干，可以直接通过增加生产线或加班来增产，组件、材料和训练劳动力的交付时间长达几个月甚至几年，而不是几天或几分钟。”他说。

贝尔图还建议，美国国防部需要评估乌克兰战争和潜在台湾冲突中的总弹药需求，加快签订合同的流程，以及向中国大陆展示美国能够在印太区域开展持久战、在冲突中将弹药、武器系统和专业操作人员实际交付给台湾的能力。

他强调，“最大的悬而未决的问题，就是美国如何以及何时能够做到，不仅可以补充（台湾）库存，还可以向中国大陆展示这种能力，我们在战争进行期间不仅可以用弹药，还用补给、设备以及空中、海上所需的任何东西，来维持和支持这场冲突。这个问题还没有答案，美国已经有几年或几十年没有展示这种能力了。”

此外，特卡奇和密西西比州立大学副教授瓦萨吉特·班纳吉（Vasabjit Banerjee）在《战争困境》(War On The Rocks)网站上发文建议，美国应加强对于弹药工业的审计并制定具体的质量和效率数据分析，调整出口法规促进提高高科技弹药的生产，推动国际盟友开发低技术弹药（例如155毫米炮弹）的第二条生产线，在美国陆军联合弹药司令部（Joint Munitions Command）的指导下完成相关设施的现代化等。

“美国的一个主要优势是弹药是在多种合同结构下生产的。对于联合弹药司令部下属的设施，国防部能够极大地影响这些由政府所有、承包商运营的设施的运行和支持方式。这将使承包商和国防部从现有的短缺中吸取教训，并设计出可行的长期解决方案来确保弹药生产。 ”特卡奇对美国之音说。