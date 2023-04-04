掌握中间及浅绿选民 侯仍能威胁赖

来源：联合新闻网

作者：钮则勋

从近日美丽岛与TVBS先后公布的民调看，赖清德支持度似已反超侯友宜，侯的施政满意度也下跌，不满意比率则略增。但进一步分析可以发现，赖支持度上升是因“定于一尊”的庆祝行情，而侯在中间与浅绿选民的拓票能力，仍能对赖产生威胁。

首先，赖清德已在党内“定于一尊”，也清理战场，支持度当然回笼，确实产生“庆祝行情”，且赖是党主席，可以自订游戏规则，党内人物也可大方说“唯一支持赖清德”，更可能产生支持度光晕的扩散。但国民党主席与党候选人可能是不同人，党的游戏规则在党主席，不在参选人，因此党未征召前，侯的自由度仍受限。且就国民党来说，还有郭台铭变数，所以要党内人物公开说“唯一支持侯”仍有悬念，势必也影响蓝军支持者。

其次，对于绿军支持者言，侯仍有拓票力。T台民调显示，亲绿民众对侯满意度下滑33％，脉络其实很清楚，因为选举最后关头蓝绿支持者一定归队；只是在赖已定于一尊的状态下，侯还可让绿营归队率控制在只有33％，表示侯对浅绿吸引力还很强。

再者，民调显示侯流失了中间选民。合理推论应是市政被大选新闻盖过，再加上国民党内耗与选策会等负面新闻，都会影响中间选民看法。但从美丽岛民调中也能窥见，三脚督时，侯与赖其实是在误差范围中，赖未必有明显斩获。而就侯赖对决来看，中间选民对侯的支持度虽降，但仍比赖高，是以侯拓展中间选民的能耐仍高于赖。只要蓝军能够控制让中间选民不悦及柯文哲参选的变数，侯在中间选民的支持度应该能再攀升。毕竟较无政党倾向的中间选民，对于赖“务实的台独工作者”浓浓的意识形态取向，能否埋单仍有悬念。

综合来说，随着总统大选热度增加，对蓝、绿、白人选的支持态度，会连带影响到对侯的施政满意度；然这些民调中，蓝营支持者满意度几乎没变，绿营支持者仍有对侯满意的比例，且侯整体满意度虽下滑，但不满意度只略增。这可证明，侯在市政方面并没有退步，而满意度的下滑，应是受大选年政治因素影响。既然侯最有可能代表国民党参选，就须先承担市政满意度下滑的负面效应，毕竟怕热就别进厨房。更重要的是，能从民调细微的趋势脉络中，探求箇中原因与趋近民意需求，才是能重新翻转的关键。