美国政府要禁TikTok 年轻人怎么说

来源：德国之声

作者：刘文

美国众议院外交事务委员会3月初投票表决批准了有关TikTok禁令的草案，TikTok首席执行官周受资上周在美国国会作证，试图证明TikTok在美国的使用并不会威胁美国的国家安全。这一切纷纷扰扰似乎都不能减少美国的年轻人对这款爆红社交软件的迷恋。

“我当然不会支持禁止TikTok了，我每天都看它来解闷”，就职于科技公司的格里高里对记者说道。30岁出头的他担任产品经理一职，在工作中，他常常通过使用TikTok来了解年轻人中流行的文化、音乐、梗。而无论是刚开完一个冗长的会议，还是工作中压力大需要纾解，抑或在等候时需要打发时间，他都习惯性地打开TIkTok看上面的搞笑视频来调节情绪。

他说自己并不是一个沉迷于社交软件的人，但是TikTok的好处是上面有各种各样的内容，无论是恶作剧搞笑视频，还是可爱的宠物，或者是有用的健身技巧，做饭窍门，应有尽有。看着看着就沉迷进去，都忘记了时间。

“禁用并非最优解”



在谈到使用这款软件可能会遇到的来自中国的安全威胁时，格里高里告诉记者：“我并没有在TikTok上输入我的银行账户这些重要的个人信息，如果中国政府知道我喜欢看哪些视频，关注了哪几个博主，那就让他们知道吧。反正我使用TikTok的时候是挺开心的。”他还表示，支持政府通过立法来堵住这些软件的安全漏洞，并通过立法来防止这些公司通过侵犯用户的隐私获利，但不支持把TikTok在美国境内全部禁用。他认为单纯的禁用并不是最优解。

格里高里的观点代表了很多美国的年轻人，他们就像使用Instagram、Facebook一样使用TikTok，并不会因为这款软件来自中国的而有特别的顾虑。

过去几年里，TikTok在美国的用户大幅增加。在2018年1月，TikTok在美国有超过1100万的月活跃用户，到了2020年8月，月活跃用户数量超过了1亿。TikTok今年3月21日发布的数据则显示有1亿5000万美国人都在使用TikTok。

一项皮尤调查显示，67%的美国青少年使用TikTok。由投资公司派珀·桑德勒公司做的另一项调查则显示，2022年春天，TikTok超过了Snapchat，成为了美国青少年最喜欢的社交媒体。在之前的六年里，Snapchat都是这项调查的冠军。

美国的TikTok用户的平均年龄也非常年轻。25%的美国TikTok用户年龄在20岁以下，22.4%的用户在20-29岁之间，21.7%的用户为30-39岁。

尽管CBS的民意调查中，有61%的人支持政府禁止TikTok，但是在18-29岁的听说过TikTok的年轻人，亦即TikTok的主要用户群体中，只有39%的人支持禁止TikTok。

当周受资在美国国会上回答议员提问的视频流传开来后，在TikTok上，有许多人制作了视频，用调侃的口吻模仿进行提问的议员们，用来嘲讽这些议员对这个在年轻人中广为流行的社交软件并不了解，借由此表达自己对禁止TikTok的法案的不满。

“那些什么中国政府啊，安全威胁啊，我并不太知道，”在德克萨斯州的舞者布鲁克表示自己并未关注过和TikTok禁令有关的新闻。但她过去几年里是个忠实的TikTok用户。

“你知道，学舞蹈，教舞蹈，其实并不是一个很容易赚到钱的职业”，她说。特别是疫情期间，线下课程全部停止，她也不得不找其他的谋生手段。2020年底，她的学生来约她一起在TikTok上面拍舞蹈挑战视频，她也借此机会开始创作一些舞蹈作品：有时候是模仿其他明星，有时候是她自己即兴发挥的原创舞蹈，有时候是精心排练的段落。视频最开始只有几十个观看量，后来稳定地有了数千甚至上万观看量。她说自己和其他网络红人相比根本不算火，但是也在本地吸引了一部分舞蹈爱好者。她后来总结出经验，开班教学前，如果在TikTok和Instagram上发视频，来上她课会比不发视频宣传要多三四倍。“TikTok上面关注我的一般是一些学生，Instagram上面关注我的一般是已经工作的人，”她告诉记者。

布鲁克表示不太理解TikTok背后的安全威胁，也很难给出比较深入的回答，但是她觉得TikTok是一个很有用的社交软件，可以把陌生人联系到一起，也可以帮助她把自己的舞蹈展现给更多的观众。她最近开始在TikTok上发布除了跳舞以外的日常生活视频，也和自己的关注者进行一问一答的互动。

不只是TikTok



来自俄亥俄州的瑞文娜认为TikTok背后的中国政府确实有可能给用户带来个人隐私上的威胁。她说：“TikTok是有问题的，我们可以让TikTok更好地保护用户的隐私，但是，我不认为在听证会上提问的那些议员全都这么在乎我们的隐私”， “我们的州政府去问Facebook要女性堕胎的信息，这是个人隐私吧，但是Facebook还是给了州政府。”

她所引用的事件发生在2022年6月。内布拉斯卡州一名17岁的女孩怀孕20周以上，而在该州，怀孕20周后禁止堕胎。Facebook向警方提供了女孩和她母亲之间讨论如何获得堕胎药的私信。这对母女也因为涉嫌非法堕胎而面临刑事指控。这一事件也让瑞文娜质疑，政府官员是否真的那么在乎保护网民们的隐私权。

她说自己和朋友讨论过这件事，认为那些在听证会上提出问题的议员更希望借此机会来表明自己对中国的强硬态度。但她觉得，为了保护社交媒体的使用者，TikTok、Facebook这些公司对政府透露用户隐私信息的行为都应该被规范。而她也希望这些行为被规范之后，人们还是能享受这些软件带来的便利。

大多数美国的年轻人对于TikTok这款来自中国的软件并不反感。而《经济学人》做的调查也显示，年轻的美国人对于中国总体的敌意相比他们的父母辈来得更少。只有约25%的18-44岁之间的美国人视中国为敌人，而这一比例在45岁及以上的美国人中高达52%。