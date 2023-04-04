罕见外交安排！马克龙和冯德莱恩即将到访

来源：长安街知事

作者：刘柳

4月3日，中方宣布了两位欧洲领导人同一时间来访的消息——法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩将于4月5日至7日访华。

连日来，外界高度关注他们的访华安排，期待此访为中法、中欧关系行稳致远注入新动能。

中法关系近年来保持良好发展势头。这将是马克龙第三次访问中国，他曾说“希望每年都去中国”。近几个月来，他又多次表达了访华意愿。

同时，今年是中国和欧盟建立全面战略伙伴关系20周年。今年1月，冯德莱恩表示欧盟重视中国的地位和作用，重视发展欧中关系。“我本人期待能适时访华”。

一个是欧盟成员国的元首，一个是欧盟主要机构的领导人，他们同时开启中国之行，有分析认为，这一定程度上打破了双边外交的惯例。

中国社会科学院欧洲研究所所长冯仲平告诉长安街知事，这种外交安排确实比较罕见，但事实上，马克龙此前多次透露过类似的想法，包括希望与德国总理朔尔茨一同访华，或者邀请欧盟主要机构的领导人同行，希望借欧盟的地位扩大法国的影响力。

上海外国语大学欧盟研究中心主任、上海欧洲学会副秘书长忻华指出，这种“共同访华”的安排，凸显了中欧经贸合作的重要性。

忻华介绍，欧盟作为一个国际组织，主要功能是治理、管理和运作欧洲的经济，特别是运作欧洲的对外经贸关系。一些贸易政策、贸易谈判的决策权，其实是掌握在欧盟而非欧盟成员国手中的。如此一来就更便于拓展与中国的经济关系，节省沟通成本。

马克龙与冯德莱恩此访，哪些重点议题值得关注？

冯仲平认为，马克龙访华有两大任务，一是在经贸投资、能源转型方面与中国加强合作，二是在乌克兰危机上寻求与中国沟通。

《南华早报》1日引述爱丽舍宫消息人士透露，马克龙将率领一大批企业高管前往中国，既包括空客、阿尔斯通等大公司的高层，也包括一大批艺术家和电影制片人，希望巩固并扩大与中国的经贸和文化联系。

在中欧经贸合作方面，忻华告诉长安街知事，若能推动关于中欧投资协定谈判“解冻”，则对中欧双方都是重大利好。此外，他们也希望借此访拓展欧洲资本在中国的投资，扩大欧洲商品对中国出口的市场，推动中国市场持续向欧洲敞开大门。

对于中欧投资协定是否能在短期或中期内“解冻”，中国驻欧盟使团团长傅聪此前接受《外交世界》杂志专访时表示，中方真诚希望同欧方一道克服困难，尽快释放这份协定对推动中欧合作的巨大潜力。同时，这份协议是互利共赢的，不是谁对谁的恩赐，协议往前推进需要双方共同努力。

关于乌克兰危机，虽然中欧看法不尽相同，但争取和平是双方的共同目标。

冯仲平指出，尽管中欧在乌克兰问题上存在一定分歧，但马克龙希望同中国在这个问题上加强沟通，马克龙此前曾谈及中方发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》，表示中国参与和平努力是“好事”。西班牙首相桑切斯也曾表示，中国是一个全球参与者，世界必须倾听中国的声音，以找到解决俄乌冲突的方案。

外界都关注到，开年以来特别是近一段时间以来，包括欧洲领导人在内的多国政要密集访华，中国迎来了新一轮外交热潮。

秦刚国务委员兼外长此前在外长记者会上表示，中国外交已经按下“加速键”，吹响“集结号”。

冯仲平认为，随着国内冠病疫情形势好转，中外交往有序恢复，中国外交已按下“加速键”。

忻华指出，这一轮外交热潮充分说明国际社会越来越重视与中国的交往，在中国经济强劲复苏的背景下，各国迫切希望与中国建立更广泛的、各方面的联系。

“中国作为一个大国，在世界体系当中有无可替代的位置，具有非常突出的重要性，是国际社会当中任何国家不可能忽视的。”忻华说，随着中国外交按下“加速键”，中国的国际影响力会进一步增强，同时，中国与各国的往来，特别是经贸领域的合作，也将推动国内经济社会发展的增长势头。