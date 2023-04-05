以罕见安排礼遇马克龙 中国力争分化欧洲和美国的对华立场

来源：彭博社

中国国家主席习近平准备全力以赴接待到访的法国总统马克龙，争取欧洲在对华立场上拉开与美国的距离。

在星期三（4月5日）开始的三天访问中，马克龙将有大量与习近平面对面交流的机会。星期四（4月6日）在北京与欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行正式会谈后，他还将在习近平亲自陪同下前往广州。

习近平很少在首都北京以外会见外国领导人，他通常将这种殊荣留给像俄罗斯总统普京这样的密友：两人2018年一起乘坐高铁前往天津观看了一场冰球比赛。

法国官员说，行前他们感受到了中方的特殊暖意。他们表示，和马克龙以前的中国之行相比，此次的筹备更加顺利和友好。

在德国前总理默克尔卸任后，习近平现在视马克龙能够推动欧盟在对华问题上采取比美国温和的立场。法国除了在北约盟国中拥有不可小觑的影响力，也是联合国安理会常任理事国。马克龙特别注重寻求与普京接触，为结束乌克兰战争谋求外交解决方案。

“在中国看来，他肯定是欧洲最重要的政客”，中国欧盟商会主席Joerg Wuttke说，“他绝对是关键人物”。

面对陷入泥潭的中美关系，北京希望阻止欧洲站到华盛顿一边，特别是在可能损害经济发展的关键技术出口管制问题上。包括德国和法国在内的欧盟也在寻求平衡，一方面希望在贸易和投资上与中国接触，但同时也坚持欧洲核心价值观，包括尊重人权和乌克兰在内的领土主权。

2017年上台的马克龙曾与默克尔合作促成了有望将中欧经济关系提升到新高度的《中欧全面投资协议》。但中欧2021年因人权问题相互制裁，协议的批准被搁置后重启希望渺茫。

“现在默克尔下台了，只有马克龙掌握所有背景”，全球化智库创始人王辉耀说，“他在促进欧中关系和法中关系上处于更有利的位置”。