港媒：骆惠宁亮相 发挥余热

来源：星岛日报

作者：纪晓华

本月起，中共开展学习贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育工作。相关动员大会4月3日在北京召开，习近平亲自出席会议并发表讲话，指出主题教育总要求是“学思想、强党性、重实践、建新功”。

学习贯彻“习思想”主题教育以县处级以上官员为重点，自上而下分两批展开，旨在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。这些政治术语的背后，简单而言就是维护拥戴“习核心”。习近平指出，要教育引导干部“接受政治体检，打扫政治灰尘，纠正行为偏差”。

央视新闻联播播出会议的画面，七常委和国家副主席韩正在主席台就坐，在京的党内中央领导人全部出席，各省则设分会场透过视频参加。广东方面省委书记黄坤明居中而坐，两旁是港澳中联办主任郑雁雄、郑新聪。

卸任全国政协副主席不久的国务院港澳办主任夏宝龙，仍然在中央领导人的座位，位置在政协副主席之后，中央军委委员苗华之前。港澳办官网介绍夏宝龙的主任身份，突出“兼”，应该是中央港澳工作领导小组常务副组长兼港澳办主任。夏主任正操盘港澳系统的机构改革，打造“中央港澳办”，至于将来是功成身退，还是担任首任主任则尚待观察。

新闻联播画面还出现一张熟悉的脸孔——前香港中联办主任骆惠宁。骆惠宁由于超过68岁，在两会没有提名全国人大常委，现在唯一身份只是全国人大代表，相信他是担任“习思想”主题教育中央指导组组长。一般这种主题教育，都会找一些退休的地方大员和部长担任指导组组长，到地方督战，也算发挥余热。