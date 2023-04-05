为什么马克龙热衷于组织联合访华？

来源：香港01

作者：郑真

法国总统马克龙4月5日至7日对中国进行国事访问。和他同行的还有欧盟委员会主席冯德莱恩。

马克龙的访华之旅早就提上了日程，去年11月有媒体报道马克龙曾提议和德国总理朔尔茨联合访华。但结果是德国总理朔尔茨去年11月单独访华，拒绝了马克龙的邀请。

此次同冯德莱恩的联合访问，也出自马克龙的邀请。3月24日马克龙对外宣布他已经邀请冯德莱恩一起访问中国。从4月3日冯德莱恩先行抵达法国同马克龙会晤看，冯德莱恩此行的确是跟随马克龙。

从邀请朔尔茨到邀请冯德莱恩，马克龙为什么热衷于组织联合访华？

用马克龙自己的话说，“我想带着欧洲的支持访华，这样可以发出统一的欧洲声音”。

实际上，法国是安理会常任理事国，也是欧盟的核心成员。作为法国总统，马克龙的大国情怀一直都在。在面对中国时，法国希望通过联合访问增加话语权。这从一个侧面暗示法国需要一根枴杖来为自己增色。德国、欧盟，是法国认为同中国对话时可以提升身价的筹码。这是一种弱者面对强者的心态。

去年11月以来，欧洲领导人纷纷访华，德国总理朔尔茨去年11月访华，欧洲理事会主席米歇尔去年12月访华，前不久西班牙首相桑切斯访华并出席博鳌亚洲论坛。法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩只是访华浪潮中的一环，接下来欧盟外交与安全高级代表博雷利以及意大利总理梅洛尼都计划访华。

尽管在政治意识形态领域，欧盟还未形成对华一致共识，但是纷纷访华的欧盟政要在用脚投票，告诉大家疫情三年过后，复苏、发展才是最迫切的需求。

马克龙不是不清楚冯德莱恩有传正在竞选北约秘书长，也不是不清楚冯德莱恩对华颇有微词，她在访华之前的演讲中大谈中国在俄乌问题上的立场决定中欧关系以及北京的扩张和侵略性，这让北京非常不快。

马克龙之所以带上冯德莱恩，是为法国希望同中国合作的现实披上一层强硬的外衣。既是为了给美国交差，也是为了给欧盟内部的对华强硬派一个交代。