伊战二十年后 美中博弈的启示

来源：《中国时报》社论

20年前，3月20日夜，美国小布什总统下令对巴格达发动空袭。成千上万颗导弹齐轰巴格达，不管平民区、生活区还是军事区，导弹所到处，断垣残壁，灰飞烟灭，生灵涂炭。

20年后，华盛顿终于有人想起这个周年纪念日，重新估计这一场战争的花费，大约是2兆美元，而当时的国防部长拉姆斯菲尔德曾收到警告说，这场战争可能会消耗国库数十亿美元。但他很傲慢的回答：“如果你认为我们会掏出10亿美元花在那里，那你就大错特错了。”是的，傲慢的结局是10亿的2000倍。

但这还不足以概括这场战争的损失。根据布朗大学的战争成本研究项目，大约有8500名美国军人和合同工在那里丧生，还有多达30万人回国后出现创伤症候群。美国国力的伤害不可谓不深。但这只是美国人，伊拉克人呢？

仅仅是这场战争以及随后8年的美国占领，就有近50万伊拉克平民丧生。而其后的20年间，为了反抗而引起的政治冲突，死伤更不计其数。更不必说，战争的过程中，原本伊拉克所在的幼发拉底河与底格里斯河所代表的两河文明，被美军导弹打得体无完肤，而古老的文明宝藏，特别是博物馆里数千年的文物，被美军洗劫一空。当时连联合国教科文组织都震惊得一再提醒，不要破坏文物，但美军劫掠哪管这些！

当美国在911之后决定攻打阿富汗、伊拉克，不少有识之士就曾提醒美国，不要为了一时的气愤，非要找一个出气筒，就去攻打其他国家。但以小布什的牛仔脾气，特别是美国人习惯在受到挫败后，就要找一个可以对决的人将之击倒，才可以泄愤。美国在911攻击的心理创伤下，非要找出替罪羊不可，而伊拉克正是那个悲剧的角色。后来的事实证明，伊拉克不仅没有毁灭性武器，连足以与美国对抗的大规模武器都没有。

伊拉克算是被彻底摧毁了，但美国没有迎来民主化、自由化的中东，反而是战火不断延烧，烧成新的国际恐怖主义，烧成中东难民满欧洲流荡，烧成世界更不平静。而美国，终于在不愿意继续付出代价之后，宣告要撤出阿富汗、中止伊拉克战争。然后，美国进入“新孤立主义”，政界一片自保之声。

伊拉克战争对美国来说，是一场财政耗损、国力重挫、没有人想面对的教训，但对伊拉克呢？这是多少家庭毁灭死亡、多少孩子流离失所、多少文明焚毁于战火的悲剧，谁来弥补？谁来缝合人间的伤痛？

然而，我们依然看到同样的思维在美国蔓延。那便是由于美国认为中国经济实力的崛起，会威胁到美国世界第一的位置，因此要从技术上、科技上、贸易上、金融上，全力卡住中国，击倒中国，而背后的思想，仍是美国在面对挫折时的惯性反应：一贯的孤立主义。

最近有一本书《美国神话的终结》即谈到美国有这么一群“基本教义派”，他们认为美国边界是不可侵犯的，美国对外的扩张，发动战争，不是侵犯，而是“扩大自由的边界”。对乌克兰，北约与美国不正是这么认为的吗？

然而面对中国，根本没有边界问题，也没有经济侵犯，最多也只是全球化让中国在国际分工中崛起。但国际分工，难道不是美国跨国企业的杰作吗？全球化不是新自由主义的中心思想吗？而中国，也只是要求这个世界多极多元、互相尊重的联合国秩序而已。但美国仍处处进逼，非找出替罪羊不可。

美中博弈刚刚开始，究竟东升西降或中国崛起昙花一现，历史会给出答案。不过，我们要提醒美国，中国不是伊拉克，亚洲也不是中东，人类的历史长河里，唯有和平互助，仁道为怀，一个国家才能走得长，走得远。美国现在要改变还来得及，千万不要在20年后才懊悔，那时已经来不及了。