面对三大重任 朱立伦须拿出国民党主席高度

来源：《联合报》社论

台北市议员徐巧芯与立委费鸿泰的初选提名之争愈演愈烈，除闹出推挤纠纷，徐巧芯甚至自爆四年前曾当费鸿泰“侧翼”，帮他攻击挑战者王鸿薇。“费芯大战”原是世代交替之争，如今演成人身攻击，还上升为党内互斗丑闻，极其难看。对此，台北市长蒋万安已主动与北市党部主委黄吕锦茹会商，研议如何调停；党主席朱立伦对此不闻不问，难道不在乎政党形象受损？

表面上看，“费芯大战”只是费鸿泰与徐巧芯的初选之争；实质上，却事关国民党生态结构的调整转型；在观瞻上，则关系到整个蓝营的战力、团结与形象。除了“费芯大战”，其他选区也有类似的情况，有待化解。蒋万安找黄吕锦茹会商，显然察觉此事已影响到党的形象与团结，故希望尽一己之力居间协调。相形之下，朱立伦坐视此事扩大发酵，却不做任何风险管控，恐怕有失党主席的领导角色。

朱立伦或许以为，党中央已订出“三成党员、七成民调”的初选规则，候选人只要据此各显本事，即能达到公平竞争。然而，比起民进党的“全民调”，国民党的初选办法显然对现任者有利，年轻世代自然不满，这也是“费芯大战”迟迟无法停火的主因。再说，除了制订规则，党中央能做的事还有许多，包括调停双方或要求节制等等；这些，当然都需要细腻地处理。包括外界建议，表现优异的资深立委应改列不分区提名，也是一条合理的协调出路。但党中央眼睁睁看着“费芯大战”愈演愈烈，却毫不处理，难道以为自己只是观众席上看好戏的一员？

若是这样的话，朱立伦的领导风格就太有问题了。身为党主席，对于党内的重大争议置之不理，对于影响政党形象的事件视若无睹，都愧对其角色，又将如何争取选民支持蓝军重返执政？当然，目前国民党主席的工作并不容易，朱立伦既要思考总统及立委提名布局，在资源不足的情况下要设法募款，又要摆平地方势力的不同需索，工作必然相当吃重。但朱立伦既然选择担任此一重任，除了全力扮好领导角色，带领国民党追求最大的胜算，他还有什么退路？

从去年底九合一选举的大胜，一路打到现在，国民党不知不觉间已流失了不少原有的支持与自信。其中，包括南投补选的大意失荆州，选策会规划不当的失算，费芯之战的内乱，都是原因之一，党的士气急待整装重振。目前国民党的当务之急有三：一是遏止“费芯大战”和类似的内斗火势继续蔓延，这需要借助老将调停；二是在避免徒添内耗的情况下，尽速征召推出最强总统候选人，然后尽全党之力提供战略及论述支援；三是极力争取郭台铭任何形式的合作，这仍需要党内元老乃至党友的帮忙穿梭。

国民党中央之所以迟未介入“费芯大战”的调停，一方面可能唯恐被当事人消费，或大做文章；另方面可能是觉得无处下手，干脆不理。这样的心态，不仅太过鸵鸟作风，也太过消极。事实上，党内大老、菁英和新秀比比皆是，只要找对适当的人选，拿出足够的诚意，应有办法让双方休兵。问题只在，主事者是否有心解决，以及是否有足够的智慧。

目前中央党部的人事结构似嫌薄弱，若干党务主管的资历及人脉皆嫌不足，若要扮演上述“三大重任”的穿梭及火车头角色，恐怕难以胜任。因此，朱立伦必须把眼光放远、把身段放低，请出党内有能力、有影响力的人士共同打这场选战。民进党的大军已成形，蓝军还有自乱阵脚的余地吗？