来源：“浙股”微信公众号

中国金融圈正进入多事之秋。

一周内，中纪委连续通报，中国银行原董事长刘连舸、中国光大集团原董事长李晓鹏涉嫌严重违纪违法，先后接受组织调查。

这边，浙江金融圈也频起风波。今年2月，原浙商银行董事长沈仁康接受组织调查。此前的2021年9月，原浙商银行副行长、时任华兴银行党委书记、“宝万之争”的关键人物张长弓，接受审查。

据财新报道：3月31日，浙商证券“80后”总裁王青山在参加大股东浙江省交通投资集团财务有限公司干部会议时，被“叫出会场”，至今未归。

针对这一报道，浙商证券回应：总裁目前在休假，暂未收到关于总裁动向的正式通知。

每周日在公众号、微博定期发布“每周市场点评”的徐翔妻子应莹，4月5日下午发布了一条跟“工作”无关的微博——离婚案终于判了。

翔哥翔嫂的离婚案，旷日持久，四年才等来一审宣判。徐翔案的资产处置，也尚未完结。目前，徐翔父母依然是宁波中百、大恒科技两家上市公司的实控人。

在chatGPT概念炒作下，借壳上市后一直大跌不止的三六零，今年股价从7元（人民币，下同）涨到了近21元，市值回到1435亿。关键时刻，董事长周鸿祎突然跟夫人离婚分割财产了。

根据周鸿祎与胡欢签订的《离婚协议书》，周鸿祎拟将其直接持有的三六零公司4.46亿股股份（约占公司总股份的6.25%）分割至胡欢名下。

大佬们的婚姻，关乎感情，更关乎利益。周鸿祎用自己的行为证明，原来质数也是可以分解的……

最后是张继科的超级热门：

继科赌博，景甜遭殃。

债主坐牢，名记声张。

四年无事，突起风浪。

网友围观，如何收场。

张继科跟资本市场有关系吗？不光有，而且关系极大。

张继科三个字，倒过来念，就是科技涨。

看看过去三个月，chat科技股，都涨成啥了——

张继科和周鸿祎，能以一己之力，终结科技股的狂飙吗？

让我们拭目以待……