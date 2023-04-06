特朗普的2024：控罪愈多愈好？“政治迫害”变“助选”？

来源：香港01

作者：叶德豪

4月4日，在全球媒体的镁光灯之下，第一位身陷刑罪起诉的美国前总统特朗普（Donald Trump）在纽约曼哈顿的法院接受传讯。对于竞选以来就不断打破美国总统历史常规的特朗普而言，这次传讯在公关上却有点“雷声大雨点小”：没有特朗普被戴上手铐行走的留影；没有拍下疑犯“大头照”供日后竞选商品之用；没有特朗普在法官面前不认罪的影片直播；特朗普进出法院的简短影像也毫无戏剧性，只有一脸严肃的特朗普以及其回头挥手；连纽约街头上的正反两派支持者也没有发生严重冲突，只有司空见惯的互相叫嚣。

特朗普接受传讯过后，很快就从老家纽约回到新居佛罗里达，举行其事先宣扬的重要讲话。然而，特朗普的发言也没有任何超乎人们预期的地方，他继续扮演“受害者”的角色，批评案件是针对他参选2024年总统选举的“猎巫行动”，将曼哈顿地区检察官布拉格（Alvin Bragg）和负责审理案件的法官摩臣（Juan Manuel Merchan）都如常骂了一片。

可是，虽然这次特朗普的演出有点“老掉大牙”之感，人们却不能低估这次和其后的“特朗普官司”对2024年选情的影响。

简单的“造假”案情

曼哈顿检察官这次一共控告特朗普34项“商业档案造假”的罪名，每项罪名最高刑期可高达四年。虽然在随起诉书一同入案的事实声明中，控方列举了美国八卦杂志《National Enquirer》买起另外两宗特朗普丑闻以作隐藏的事件，但34项罪名全都出于特朗普透过其前律师科恩（Michael Cohen）向成人电影影星丹尼尔斯（Stormy Daniels，原名Stephanie Clifford）支付“揞口费”一事。

案件的案情甚为简单。在2016年选竞后段，为了阻止丹尼尔斯公开其与特朗普过去曾发生婚外性行为的故事，科恩“在特朗普的指使之下”向前者支付了13万美元（17万新元）的“揞口费”。到了特朗普胜选上任后，他就以分期向科恩偿还了这笔钱，却将这笔钱列为“法律开支”，因而构成了“商业档案造假”的罪名（涉事的支票、科恩的单据和特朗普公司帐簿记录分别构成了34项造假）。

然而，控罪背后的法律逻辑却毫不简单，不只没有过去的同类判例支持，其迂回曲折和含糊不清也让人难免觉得这是标榜“法律之前人人平等”之下的“政治行动”。

法律逻辑漏洞处处

“商业档案造假”在纽约只是一项轻罪，检察官布拉格为了将之变为重罪，就要进一步证明特朗普的造假是为了协助进行或隐藏另一项刑事罪行。问题是，虽然此刻布拉格已向特朗普提出商业档案造假的重罪起诉，却未有清晰交代这另一项刑事罪行到底是什么；更严重的是，人们从布拉格的暗示和案情推敲出来的各种可能控罪在法律上都不太站得住脚。

解读案情的关键在于，特朗普支付丹尼尔斯的“揞口费”其实应被视作“选举开支”，因为阻止丹尼尔斯大爆两人“性相遇”将有助特朗普选情。这种解读在字面上就有可能违反了纽约州或联邦的选举法律。联邦选举法律禁止企业向候选人竞选活动直接作出捐赠，州法律则禁止以不法手段合谋推广某位候选人。这些都可能构成特朗普的“第二宗罪”。

然而，首先，这笔“揞口费”到底应否被视为“选举开支”本身就有可以被质疑的地方——特朗普可以说这是他不想其妻子被“婚外性关系”传闻影响而决定阻上丹尼尔斯爆料，因此这只会是“私人开支”而非“选举开支”。

其次，就算“揞口费”是“选举开支”，检察官布拉格的案件也破绽处处。如果特朗普的“第二宗罪”是违反州选举法的话，布拉格就要解释为何州选举法管得到联邦总统选举（因为联邦法律通常凌驾州法律）；如果特朗普的“第二宗罪”是违州联邦选举法的话，这一种为“商业记录造假”控罪“加料”的做法史无前例，而布拉格也要解释为何他有权去管一宗以他没有权作出起诉的罪名为基础的案件。

另外，布拉格也曾提到特朗普意图触犯州税务法的可能。特朗普向科恩偿还“揞口费”开支之时，特别包括了科恩以该笔款项作为个人收入所要额外支付的税款。问题是，这很明显没有导致纽约州减少了税收。

检察官的法律逻辑如此漏洞处处、史无前例又含糊不清，即使一些民主党支持者依然高举“法律没有例外”的旗帜，但不少法律学者和分析人士都认为这一宗“揞口费”案并非用来拉倒特朗普的最佳案件；从政治策略上去看，此案作为特朗普的第一宗刑事起诉，更有可能变相帮了特朗普助选。

民主党“政治迫害”变“助选”？

首先，以一宗时隔六、七年的档案造假案去起诉特朗普，案情之轻，人们难免会认为这是民主党籍检察官布拉格针对特朗普的政治迫害。民主党温和派参议员曼钦（Joe Manchin）已表达了此等担忧，而曾投票支持弹劾特朗普的共和党参议员卡西迪（Bill Cassidy）也批评案件是“政治剧场”。共和党人几乎不分派别一致批评民主党人起诉特朗普，国会更有可能对布拉格展开反调查。

这种政治氛围就让有意在2024年挑战特朗普的共和党人非常为难。案件的审判无论如何也会拖延到2024年的大选竞选期间，当特朗普被共和党人一致认同是“饱受民主党政治迫害的共和党领袖”之际，特朗普的潜在对手就更难对特朗普展开另一条战线的攻击。

特朗普的团队早就利用“揞口费”案要求其他潜在对手表态支持特朗普。如今，特朗普的最主要党内对手、佛罗里达州州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）在沉默了好一阵子之后，也不得不站队表态，批评布拉格的起诉是出于政治考虑。

当然，德桑蒂斯也巧妙地给自己留下了一条“反攻后路”，同时向特朗普“抽水”，声言自己不能评价案情，因为“我不知道向一个色情影星支付揞口费涉牵什么东西”，更补充称“我在佛罗里达州有实际的事情要处理”，似乎是想一边在道义上支持特朗普，另一边却突显自己不像特朗普一般道德低下。

这种策略暂时看来并不奏效。在特朗普被起诉的新闻曝光后，特朗普在共和党总统初选民调中明显拉开了与德桑蒂斯的差距。后者如今只得44岁，若见势色不对，甚至有可能放弃出选，待日后再战，变相将共和党2024年总统候选人之位拱手让与特朗普。

而且，无论“揞口费”案最终是判特朗普有罪还是无罪，都会构成对特朗普的政治加分。如果特朗普被判有罪，“前总统被敌党打压锒铛入狱”将会变成竞选主轴，而罪成入狱本身在美国法律当中并不能阻止特朗普参选总统。如果特朗普被判无罪，“敌党打压失败，美国司法还特朗普清白”则会变成另一种宣传，同样有利特朗普角逐总统。

更严重的是，“揞口费”案有可能在民众心中构成了“民主党利用司法打击特朗普”的普遍印象，使日后特朗普还有可能要面对的其他更有力、更有实质依据的起诉失去其应有的政治影响，甚至形成一种“愈多控罪对特朗普愈有利”的政治形势。

目前，佐治亚州检察当局对特朗普试图推翻2020年投票结果的案件调查已进入尾声，很可能在短期内就会公布会否对特朗普作出起诉；司法部也有特别检察官调查特朗普私藏机密文件，以及与2020年国会暴乱相关的案情。相较于这些与“推翻美国民主”有关的罪行，今天的这宗“揞口费”案可算是喧宾夺主。

目前，每日都在刷新最年长总统记录的拜登（Joe Biden）虽然尚未宣布角逐连任，但其参选似乎已成公认的事实。如果2024年再次上演一场拜登对特朗普的“两老对决”，体现出共和党八年以来也摆脱不了特朗普的掌控，甚至让特朗普反胜老态龙钟的拜登，民主党内部份人对于将特朗普绳之于法的盲目狠劲，将要负上重大责任。