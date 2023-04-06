郭台铭侯友宜相争 都为未来整合留空间

来源：台湾《联合报》“观察站”

作者：陈洛薇

国民党挺侯阵线要求党中央征召新北市长侯友宜后，鸿海创办人郭台铭昨天表态争取国民党总统提名，侯友宜则是呼吁“大家团结在一起”。“郭侯之争”正式开战，郭台铭称若民调输了愿支持侯友宜，侯友宜诉诸团结，双方都在为未来的整合预留空间。

郭台铭昨天以“台湾需要一个很棒的CEO”为主题举行记者会，直指台湾正面临巨大危机，最大的问题是经济，而政治与经济是密不可分，郭台铭刻意展现自己深具国际视野及高度，提出和平解方，而这正是侯友宜被认为最需补强的一块。

郭台铭并强调“若民调输了，愿支持侯友宜”，显现他的气度与胸襟已与四年前不同，那个昔日怒指党内初选不公、愤而和国民党割席绝交的郭台铭，昨天向国民党鞠躬道歉，用更柔软的身段争取国民党2024门票，也为自己预留台阶。

“郭侯之争”展开，进阶版的郭台铭有备而来，对于等待征召的侯友宜形成威胁，不过郭表态争取国民党提名，也愿意接受党内民调结果，会全力支持最可能胜选者，以行动粉碎“郭柯配”传言，这对于先前处于混沌的国民党可说是一大催化剂，可以往前跨步，加速整合出总统提名人选。

事实上，郭台铭能不能恢复国民党党籍、要不要做民调，都要由党中央做决定，侯友宜只是被动的被纳入民调、等待被征召，正因为侯不便主动表态，所以对外回应2024议题，一律以“守护国家、人民服务，坚持初心不变”间接表态。

郭侯之争，郭台铭表面上争，却也是不争；侯友宜表面上不争，却也在等待征召，双方目前都在营造团结拼胜选的氛围，国民党有机会整合各方势力一致支持最强人选，形势会与四年前的分崩离析大不同，但若郭又负气走人，2020之乱重演，那国民党接下来每一步，都会走得步步惊心。