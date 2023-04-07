中国地方债风险备受重视 专家提出房地产税试点等多项建议

来源：彭博社

近年来随着土地出让收入大幅下降，经济增长放缓，而核酸检测和防疫封控支出增加，使中国地方政府面临前所未有的债务负担。

据高盛集团本周估算，包括政府官方借贷以及地方政府融资平台和政策性银行持有的债务在内，政府去年增至156万亿元人民币（23万亿美元），相当于国内生产总值(GDP)的126%。另外，中国国家主席习近平也强调，防范化解地方政府债务风险是今年经济工作的几个重大问题之一。

近日在中国举行的多个重要论坛上，化解地方政府债务风险成为讨论话题。政府顾问和经济学家就如何化解债务和加强公共财政纷纷建言献策。以下是部分建议的详细内容。

房地产税

十多年来为控制房价大涨，中国针对全国实施房地产税的讨论声音不断，但进展缓慢。2011年上海和重庆启动试点，2021年全国人大常委会宣布授权国务院在部分地区开展试点工作，不过去年表示暂不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。中国楼市出现历史性滑坡，房地产税计划也暂时搁置。

前财政部长楼继伟在1月份的一次会议上表示，开征房地产税有利于为地方政府提供持续的收入来源，摆脱土地财政依赖。3月份他在杂志《比较》发表文章称，房地产税是最适合作为地方税的税种，在经济转为正常增长后应尽快开展试点。

减少政府层级

国家金融与发展实验室理事长、前中国人民银行顾问李扬建议作为“体制改革”的一部分，可以减少地方政府层级。

他在3月份举行的中国发展高层论坛会议间隙表示，“这些改革说实话就是淘汰冗员，调整功能，应当说还是有挑战的。”

中国当前有五级财政，长期以来因效率低下和人员过多备受诟病。根据中国发改委网站，中国从1998年起，一直开展以“撤并乡镇、精简机构、分流人员”为主要标志的乡镇机构改革；据民政部统计，截至2004年9月30日，全国的乡镇数量为37,166个，比1995年减少了9,970个，裁减人员8.64万人。

2006年时，发改委报告建议进一步推动“省管县”和“乡财县管”的改革试点，在有条件的地方逐步取消市管县体制，将乡镇预算归入县级财政管理，逐步形成中央、省、市(县)三级财政体制。

中国人力资源和社会保障部曾表示，截至2016年底，中国共有公务员719万人，仅当年就增加了约20万人。此后未再更新数据。如果将学校、医院和研究所等非营利性机构人员包括在内，由财政发放工资的人员数量可能会是好几倍。

资产债务调换

李扬在中国发展高层论坛上表示，政府资产规模以及占GDP的比重越来越高，提供了一个解决问题的思路。他指出，“如果说我们一定要解决政府债务问题的话，那么我们在资产和债务之间进行调换、在资产方面做一些工作。”

据东方证券分析师张续远估算，自2001年以来中国基础设施累计投资额总和为184万亿元人民币（27万亿美元）。

去年中国国务院办公厅发布进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见，其中包括盘活交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房等重点领域的基础设施项目资产。中国还鼓励基础设施公募REIT上市，既有利于化解地方债务风险，也可扩大公共设施将来的资金来源。

转移支付

虽然财政收入往往集中在上级政府，但支出通常由下级政府承担，特别是县级政府，造成县乡严重依赖上级政府的转移支付。

中国财政部在两会预算报告中称，2023年中央对地方转移支付安排逾10万亿元(合1.4万亿美元)。这相当于今年地方政府一般公共预算本级收入的86%，而在2015年该比例约66%。

在通过开征房地产税和分税体制改革等措施提高地方政府收入的长期改革完成前，转移支付必须持续下去并保持增长。

渣打大中华区和北亚区首席经济学家丁爽表示，中央政府继续向地方政府转移更多资金是短期内唯一出路，这不仅包括财政收入，还有通过发债筹集的资金。