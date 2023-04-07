美国人转向“欧洲式”工作节奏 美联储可开心不起来

来源：彭博社

作者：Rich Miller

美国人工作时间比疫情前缩短了，这对许多人来说是件好事，但在以抗通胀为己任的美联储眼中就是另一回事了。

据前美国劳工统计局局长Katharine Abraham和她的马里兰大学同事Lea Rendell进行的一项新研究，过去三年，美国人平均每周工作时长减少了超过半个小时，这使部分美国人可以效仿欧洲式的生活方式，将更多时间用于闲暇和其他活动。

但是根据上述研究报告，工作时间缩短也意味着劳动力短缺， 相当于240万人。这加剧了美联储面临的就业市场压力，为了将通胀率控制在目标水平，鲍威尔和他的同僚们一心想给就业市场降温。

美联储研究和统计部门高级副主任Stephanie Aaronson在上周讨论该研究结论的会议上表示。每周工作时长是解释“劳动力供应为何如此之低的一个非常重要部分”。

圣路易斯华盛顿大学教授Yongseok Shin在布鲁金斯学会的一次会议上强调，有三类人群减少了工作时长，分别是受过教育的年轻男性、高收入者（每周工作时间减少1.5小时）、“工作狂”（每周工作时间从2019年的55小时缩短到“仅”52小时）。

能够实行远程办公或混合办公模式的人也更倾向于缩短工作时间。Shin解释道，“没人会注意到你礼拜五提早了一点时间下班” 。

非农就业数据

美联储周五将获得最新非农就业数据报告，据彭博新闻社对经济学家的调查，上月新增非农就业人数预期中值为24万，低于2月份的31.1万，预计失业率持平于3.6%。

据ADP Research Institute发布的就业数据，3月份美国企业新增岗位低于预期，但这个整体数据掩盖了行业的细分差异。事实上，休闲娱乐、贸易和建筑行业的就业人数增加，金融行业就业减少。

当通胀率在2021年开始大幅回升时，鲍威尔曾指望就业人数大增可以帮助遏制薪资增幅，并防止劳动力市场过热。但这种情况并没有发生，一些学界人士试图找出个中缘由。

Abraham和Rendell及一些美联储官员最近的研究表明，上述就业缺口本来不应该那么出人意料。美国劳动力参与率从疫情引发衰退前的63.3%降至62.5%，其中很大部分原因是疫情前就已经出现的趋势，例如人口老龄化。

劳动参与率下降的一小部分是因为冠病疫情本身，有的是害怕感染，有的是得了冠病后遗症。但Abraham和Rendell表示，更令人困惑的是工作时间减少，这对劳动力供应有重要影响。

他们发现，减少的工作时间只有不到10%左右可归因于冠病后遗症。其他原因目前仍不得而知，但他们猜测可能是由于许多美国人在重新审视工作与生活的平衡。