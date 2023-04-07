郭台铭表态，蓝营机会之窗或危机之门？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

鸿海创办人郭台铭正式宣布争取国民党总统提名，并为四年前负气退党公开致歉，还表示如国民党最后提名新北市长侯友宜，将会全力支持侯。表面上，这是为“侯郭之战”揭开序幕，实际上是为国民党重返执政打开了“机会之窗”，但国民党若未能好好把握与安排，则又将变成“危机之门”。

相较于民进党总统提名已定一尊，国民党仍显混沌甚至混乱。党内表态支持侯友宜者众，但因侯友宜迄今尚未表态，加上过去对国民党的若即若离，对提名侯友宜也存在不同声音。郭台铭的表态，可能促使侯友宜调整脚步或对“承担”作更明确表态。只要是良性竞争，对国民党当然是利大于弊。

更具意义的是，郭台铭也宣示即便国民党提名侯友宜，也会大力支持，如此不但消除郭台铭自行参选，或与柯文哲合作成为第三组候选人的疑虑，也相当程度化解“党内互打”的不安因子，并为未来的整合留下更大想像空间。

四年前郭台铭的退党，进而一度要自行参选、与民众党和亲民党合作，都造成蓝营支持者分裂，成为国民党惨败原因之一。现在郭台铭公开致歉，如能化解四年前的蓝营内部冲突与不同阵营支持者的心结，对于促进国民党的团结，明显是正面影响。

郭台铭更说若获提名，将团结非绿阵营，达成政党轮替，这无疑点出国民党在总统选战的最大危机。在可能的“三角鼎立”态势下，民进党仍有一定优势，如果在野阵营无法整合，民进党继续执政机会不小。就国民党而言，最可能促成与民众党柯文哲合作者，非郭台铭莫属。郭台铭或能让机会渐渺的“蓝白合作”，燃起一线生机。

不过，柯文哲近日公开表示反对“下架民进党”、“非绿联盟”等主张，认为应组“联合政府”；此与国民党的立场显有扞格，也与郭台铭的目标殊异。蓝白合作能否成真，让人存疑。但从另一角度看，这也意味国民党和民众党在选战目标设定上，产生了市场区隔；对国民党来说，未必是利空。

因为即便蓝白合作失败，国民党和郭台铭代表的是希望“政党轮替”和“下架民进党”的力量，柯文哲则代表“不放弃与民进党合作”、“可以接受民进党继续执政”的声音；在郭柯殊途且郭表态会支持国民党的情况下，选民的选择将趋于清晰。蓝白未能合作，对国民党总统选情的杀伤力，可望降至最低；而国民党更要思考如何将与郭台铭的合作，转化成最大战力。

郭台铭的公开声明，对国民党备战总统选举可说是朝正面迈进一大步，但有几个问题仍将影响未来的发展。首先，郭台铭认为能不能被国民党征召，在于民调的呈现，然国民党征召程序是否以民调为依归？而郭台铭目前尚无国民党籍，如将郭台铭纳入可能征召名单，是否会引发党内反弹，甚至让分裂、党内互打等阴影再度笼罩国民党？

其次，如果侯友宜获征召，未被提名的郭台铭能否真诚支持侯友宜？而国民党是只把郭台铭视为“有力的蓝营支持者”、“国民党盟友”，或者是将郭台铭纳入选战体系中，让他扮演更重要角色？这不仅考验朱立伦、侯友宜和郭台铭的政治智慧，也考验各自支持者的政治包容。

尤为关键的是，侯友宜仍未对总统选战表态，郭台铭是否会沦为一厢情愿的自说自话，相当程度仍在侯友宜如何看待郭台铭的表态。侯友宜目前仍只愿说“守护中华民国”和“团结”，而无更具体回应，“机会之窗”是否又会变成“危机之门”，仍存变数。