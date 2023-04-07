蔡麦会 马赴陆 北京质变？

来源：联合新闻网

作者：周阳山

台湾总统蔡英文于4月5日在加州雷根总统图书馆，与美国众议院议长麦卡锡会面，举行历史性的闭门会谈，有十多位跨党派议员参加。会后蔡英文发表声明，感谢麦卡锡议长的温暖接待及友谊，谢谢所有美国国会的友人一直和台湾站在一起，“台湾没有被孤立，也并不孤单！”

这场会谈引起国际媒体的关注，有美国及外国媒体超过200人到场采访，还有支持的台侨在场外高呼“台湾加油”。但是，这次蔡麦会谈却与去年美国众议院议长佩洛西的访台效应不同，由于中美双方的提前示警与联合控管，已将台海危机限缩到可控范围，并未酿就兵凶战危的威胁。

根据媒体报道，早先美国国家安全顾问沙利文已与中方对口官员联系，希望大陆方面充分理解，美国白宫面对共和党籍国会议长的实际困境。美国总统与政府继续坚守“一个中国”政策；在蔡英文访问纽约时尽可能保持低调，维持非官方的“私人过境”性质。至于众议院议长麦卡锡坚持的会谈，则非行政部门所能掌控。因此，白宫希望大陆方面体会美国行政与立法部门的不同立场，切勿过度反应。

到目前为止，大陆方面的回应是，从军方的武力示警与军事制裁转向海事部门的执法巡查，亦即借“台湾海峡中北部联合巡航专项行动”将台海变成实际控制的内海。其目的则在警示台湾，今后若台海有事或出现台独行动，大陆将通过海事执法封锁台海，造成台湾对外贸易、海上运输与能源进口等方面的重大损失。这也就是从过去的“武力威吓”逐渐转型而为执法上的“主权宣示”，进一步落实为“治权”（governing power）的展现。

为什么中美双方会采取这样有所节制的联合控管行动？这是因为民主党政府在对华贸易、美债控管以及金融危机上正面临严峻的考验，而且急于与中方展开对话，寻求谅解与合作，否则必将直接威胁拜登政府的政绩表现与连任行情。这也就是现实上面对着民主究责的挑战，实有所求于中国。

至于中方的国际定位，则因今年初以来的“大国外交”行动与“和平斡旋”角色，备受国际社会的关注与肯定，业已形成各国在“美国优先论”（US Primacy）之外的另类选择。因此，无论是伊朗与沙特阿拉伯的历史性和解、亚细安各国寻求支持与奥援，乃至法国总统马克龙期待中方调停俄乌冲突，以及澳大利亚总理宣布正在排队等待亲访北京等，均反映出中国文化的“王道之治”而非“霸道横行”的新纪元，正在逐步开展。

在这样的前提下，马英九访问大陆，以具体行动让“九二共识”与“一中各表”活化，也就不足为奇了。这不只是战略上“软的更软，硬的更硬”，而且是大势所趋，外交格局已从量变走向质变。

作者是政治学者，曾任立委、监委、国大代表